Испански национал е готов да се завърне в игра за ПСЖ

Фабиан Руис, който в продължение на три месеца лекува контузия на коляното и отсъства от терените, се завърна в групата на Пари Сен Жермен за двубоя тази вечер срещу Лион в Лига 1.

Испанският национал получи травмата на коляното през януари, но вече цяла седмица тренира наравно със съотборниците си. Треньорът Луис Енрике реши да го включи в групата за мача, за да започне да си връща игрови ритъм. "Ако всичко е нормално, той ще може да играе за първи път от контузията си", коментира треньорът на вчерашната си пресконференция.

От друга страна, от състава отпадна португалският национал Нуно Мендеш, който се контузи в реванша срещу Ливърпул. Дезире Дуе обаче попадна сред избраните от Енрике играчи.

