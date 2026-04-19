  Испански национал е готов да се завърне в игра за ПСЖ

  19 апр 2026 | 17:47
Фабиан Руис, който в продължение на три месеца лекува контузия на коляното и отсъства от терените, се завърна в групата на Пари Сен Жермен за двубоя тази вечер срещу Лион в Лига 1.

Лион ще опита да обърка сметките на ПСЖ за титлата
Лион ще опита да обърка сметките на ПСЖ за титлата

Испанският национал получи травмата на коляното през януари, но вече цяла седмица тренира наравно със съотборниците си. Треньорът Луис Енрике реши да го включи в групата за мача, за да започне да си връща игрови ритъм. "Ако всичко е нормално, той ще може да играе за първи път от контузията си", коментира треньорът на вчерашната си пресконференция.

От друга страна, от състава отпадна португалският национал Нуно Мендеш, който се контузи в реванша срещу Ливърпул. Дезире Дуе обаче попадна сред избраните от Енрике играчи.

ВАР лиши Кремонезе от важна победа

ВАР лиши Кремонезе от важна победа

  • 19 апр 2026 | 15:35
  • 617
  • 0
Фабиан Нюрнбергер се контузи във важен двубой на Дармщат

Фабиан Нюрнбергер се контузи във важен двубой на Дармщат

  • 19 апр 2026 | 15:26
  • 621
  • 0
Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

  • 19 апр 2026 | 17:57
  • 8680
  • 10
Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

  • 19 апр 2026 | 18:03
  • 16018
  • 56
Винисиус и Мбапе не са проблемът на Реал, смята Миятович

Винисиус и Мбапе не са проблемът на Реал, смята Миятович

  • 19 апр 2026 | 14:37
  • 2034
  • 15
Сезонът за Гнабри приключи, германският национал ще пропусне и Световното

Сезонът за Гнабри приключи, германският национал ще пропусне и Световното

  • 19 апр 2026 | 14:30
  • 6277
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Манчестър Сити 1:1 Арсенал, размяна на две попадения за минута

Манчестър Сити 1:1 Арсенал, размяна на две попадения за минута

  • 19 апр 2026 | 18:29
  • 6351
  • 30
Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

  • 19 апр 2026 | 16:52
  • 17113
  • 15
Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

  • 19 апр 2026 | 18:03
  • 16018
  • 56
Байерн 3:1 Щутгарт, 45 минути делят домакините от титлата

Байерн 3:1 Щутгарт, 45 минути делят домакините от титлата

  • 19 апр 2026 | 18:35
  • 3694
  • 32
Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

  • 19 апр 2026 | 17:57
  • 8680
  • 10
Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

  • 19 апр 2026 | 14:22
  • 5651
  • 31