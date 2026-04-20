Президентът на Бразилия си пожела финал срещу Германия на Мондиал 2026

  • 20 апр 2026 | 20:18
Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва каза кого би искал да види на финала на Мондиал 2026.

„Искам Бразилия и Германия да играят на финала. Бихме гледали мача от стадиона и бихме поканили Доналд Тръмп да гледаме мача заедно. Този път Бразилия непременно трябва да постигне победа", каза държавният глава след преговорите с германския канцлер Фридрих Мерц в Хановер, цитиран от ТАСС.

Анчелоти питал президента на Бразилия дали да вземе Неймар на Световното

За последно националните отбори на Германия и Бразилия се срещнаха на полуфиналите на Мондиал 2014, когато "кариоките" отпаднаха от домакинския си турнир с резултат 1:7. Тазгодишното Световно първенство пък ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада.

