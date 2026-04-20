Президентът на Бразилия си пожела финал срещу Германия на Мондиал 2026

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва каза кого би искал да види на финала на Мондиал 2026.

„Искам Бразилия и Германия да играят на финала. Бихме гледали мача от стадиона и бихме поканили Доналд Тръмп да гледаме мача заедно. Този път Бразилия непременно трябва да постигне победа", каза държавният глава след преговорите с германския канцлер Фридрих Мерц в Хановер, цитиран от ТАСС.

За последно националните отбори на Германия и Бразилия се срещнаха на полуфиналите на Мондиал 2014, когато "кариоките" отпаднаха от домакинския си турнир с резултат 1:7. Тазгодишното Световно първенство пък ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада.

