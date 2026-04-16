Нагелсман ще разчита на Мусиала за Мондиал 2026

Джамал Мусиала ще получи повиквателна за националния отбор на Германия за Световното първенство, ако има лекарско разрешение да играе, заяви селекционерът Юлиан Нагелсман.

Халфът на Байерн (Мюнхен) счупи крак през миналото лято и завръщането му отне много време, а бившият вратар Оливер Кан наскоро заяви, че не е сигурно дали плеймейкърът ще пътува за турнира в САЩ, Канада и Мексико.

Julian Nagelsmann has addressed the uncertainty surrounding Jamal Musiala’s fitness ahead of the 2026 World Cup.



"Ако лекарите смятат, че няма рискове за кариерата му, няма никаква пречка той да играе на Световното първенство", каза Нагелсман за MagentaTV и предаването Bestbesetzung.

Мусиала не игра в контролите през март, когато Германия надви Швейцария с 4:3 и Гана с 2:1. Самият той вече заяви, че иска да играе на Мондиал 2026, но последните му мачове за националния отбор датират от март 2025-а.

Снимки: Imago