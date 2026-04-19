Сезонът за Гнабри приключи, германският национал ще пропусне и Световното

Атакуващият халф на Байерн (Мюнхен) Серж Гнабри е със скъсан адуктор на дясното си бедро, съобщиха от клуба.

30-годишният играч е получил контузията по време на вчерашната тренировка на тима. Очакванията са той да се възстановява около три месеца. Това означава, че Гнабри със сигурност пропуска остатъка от сезона на Байерн. Освен това според “Скай Спорт” германският национал ще бъде аут и от Световното първенство. Както е известно, първият мач на “Маншафта” на Мондиал 2026 е на 14 юни срещу Кюрасао.

ℹ️ FC Bayern will be without Serge Gnabry for an extended period. The attacker has suffered a torn adductor in his right thigh.



Wishing you a speedy recovery, Serge! 🙏 — FC Bayern (@FCBayernEN) April 18, 2026

През този сезон Гнабри е записал 37 мача с 10 гола и 11 асистенции, а за Германия има общо 59 двубоя с 26 попадения и 11 голови паса.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages