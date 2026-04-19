Нагелсман: Контузията на Гнабри е особено горчива новина

Селекционерът на германския национален отбор Юлиан Нагелсман заяви, че много съжалява за Серж Гнабри, след като атакуващия халф на Байерн (Мюнхен) получи контузия, която може да го извади от Световното първенство през лятото.
Сезонът за Гнабри приключи, германският национал ще пропусне и Световното
„Това е особено горчива новина в момента, когато навлизаме в последния етап от сезона с толкова големи и важни мачове, които предстоят. Говорихме снощи и му казах, че всички ние в националния отбор сме зад него. Всички ще направим всичко възможно да го подкрепим, за да може да се върне на терена възможно най-скоро“, каза Нагелсман в изявление.
Байерн съобщи, че Гнабри е получил контузия на сухожилието на десния аддуктор и е на път да отсъства за продължително време. Според информациите в медиите се очаква 30-годишният играч да отсъства от три до четири месеца, като по този начин ще пропусне Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което започва на 11 юни. Той ще пропусне и полуфиналите на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен на 28 април и 6 май.
Снимки: Gettyimages