Нагелсман: Контузията на Гнабри е особено горчива новина

Селекционерът на германския национален отбор Юлиан Нагелсман заяви, че много съжалява за Серж Гнабри, след като атакуващия халф на Байерн (Мюнхен) получи контузия, която може да го извади от Световното първенство през лятото.

„Това е особено горчива новина в момента, когато навлизаме в последния етап от сезона с толкова големи и важни мачове, които предстоят. Говорихме снощи и му казах, че всички ние в националния отбор сме зад него. Всички ще направим всичко възможно да го подкрепим, за да може да се върне на терена възможно най-скоро“, каза Нагелсман в изявление.

Julian Nagelsmann on Serge Gnabry's injury: "I feel very sorry for Serge. This is particularly bitter news at the end of the season, with so many big and important games coming up. We were in touch last night and I told him that we all stand behind him in the national team as… pic.twitter.com/Grd1jluaCA — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 19, 2026

Байерн съобщи, че Гнабри е получил контузия на сухожилието на десния аддуктор и е на път да отсъства за продължително време. Според информациите в медиите се очаква 30-годишният играч да отсъства от три до четири месеца, като по този начин ще пропусне Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което започва на 11 юни. Той ще пропусне и полуфиналите на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен на 28 април и 6 май.

