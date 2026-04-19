Десетима от Амедспор допуснаха загуба като гост, Димитров не успя да помогне като резерва

Амедспор загуби с 0:2 гостуването си на Бандърмаспор от 36-ия кръг на турската Първа лига. Българският национал Здравко Димитров се появи като смяна за гостите в 69-ата минута, но не успя да помогне за обрат.

Гостите играха близо час с човек по-малко, след като Мехмет Учар получи директен червен картон в 39-ата минута.

Бандърмаспор се възползва от численото си предимство през второто полувреме и с два бързи гола, дело на Емирхан Аджар в 60-ата и Амиду Баджи в 63-тата минута, стигнаха до успеха.

Това поражение свали Амедспор на 3-тото място в класирането със 72 точки. Бандърмаспор пък се изкачи до 7-ата позиция с 56 точки.