  3. Десетима от Амедспор допуснаха загуба като гост, Димитров не успя да помогне като резерва

Десетима от Амедспор допуснаха загуба като гост, Димитров не успя да помогне като резерва

  • 19 апр 2026 | 22:14
  • 97
  • 0
Десетима от Амедспор допуснаха загуба като гост, Димитров не успя да помогне като резерва

Амедспор загуби с 0:2 гостуването си на Бандърмаспор от 36-ия кръг на турската Първа лига. Българският национал Здравко Димитров се появи като смяна за гостите в 69-ата минута, но не успя да помогне за обрат.

Гостите играха близо час с човек по-малко, след като Мехмет Учар получи директен червен картон в 39-ата минута.

Бандърмаспор се възползва от численото си предимство през второто полувреме и с два бързи гола, дело на Емирхан Аджар в 60-ата и Амиду Баджи в 63-тата минута, стигнаха до успеха.

Това поражение свали Амедспор на 3-тото място в класирането със 72 точки. Бандърмаспор пък се изкачи до 7-ата позиция с 56 точки.

Пиза допусна обрат за поредна загуба, Божинов отново остана на пейката

Пиза допусна обрат за поредна загуба, Божинов отново остана на пейката

Без българи в дербито между АЕК и ПАОК

Петзвезден АЗ Алкмаар отнесе НЕК Неймеген и вдигна Купата на Нидерландия

Ювентус 1:0 Болоня, отмениха гол на Консейсао

Слот похвали играчите си и даде информация за състоянието на Мамардашвили

Рен разгроми Страсбург, късен гол на Брест засили Нант към Лига 2

Ман Сити спечели "мача на сезона" срещу Арсенал, битката за титлата ще е до края

Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

Шампион! Байерн изпълни първата от трите големи цели

Ювентус 1:0 Болоня, отмениха гол на Консейсао

Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

