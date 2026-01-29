Популярни
Представиха Здравко Димитров в Амедспор с интересно видео

  29 яну 2026 | 22:23
  • 242
  • 0
Представиха Здравко Димитров в Амедспор с интересно видео

Лидерът във второто ниво на турския футбол Амедспор представи българския национал Здравко Димитров като ново попълнение с интересно видео.

Официално: Здравко Димитров подписа с лидера в турската Първа лига
Официално: Здравко Димитров подписа с лидера в турската Първа лига

Клубът приветства атакуващия футболист от летището, след което го качи на кола и го разходи из местния пазар, на който крилото хапна, сдоби се с нов шал и пийна кафе.

Здравко Димитров пристига от състава на Бодрумспор с постоянен трансфер и договор за година и половина с опция за удължаване с още една.

