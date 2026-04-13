Здравко Димитров и компания се спасиха от загубата в добавеното време

Здравко Димитров и компания се спасиха от загубата в добавеното време

Отборът на Амедспор се добра до драматично равенство 2:2 в домакинството си на Юмраниеспор от Първа лига на Турция. Срещата предложи много драма до самия край, като изравнителният гол за домакините падна в добавеното време. Българският национал Здравко Димитров се появи в игра от резервната скамейка в 74-тата минута на мястото на Даниел Морено.

Батухан Челик даде преднина на гостите в 22-рата минута, но домакините бързо изравниха чрез Мехмет Йешил в 27-ата минута.

Юмраниеспор отново излезе напред в резултата в 69-ата минута чрез Юрген Барди, но в 93-тата минута Амедспор се добра до точката, благодарение на Мбайе Диагне.

Това бе второ поредно реми за Амедспор, който започна да изостава в битката за първата позиция и остава 2-ри със 72 точки и 6 по-малко от лидера Ерзурумспор. Юмрание е на 14-ото място с 43 точки.

