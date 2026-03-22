Здравко Димитров и компания продължават с победите

Амедспор записа четвърта поредна победа в турската Първа лига и направи нова крачка към спечелването на промоция за елитната Сюперлиг. Отборът на Здравко Димитров разгроми с 3:0 като гост Хатайспор и е втори в класирането с 67 точки.

Димитров не беше титуляр, но влезе от пейката в 56-ата минута, заменяйки Феликс Афена-Гиан. Попаденията за гостите отбелязаха Мбайе Диане (10'), Даниел Морено (24') и Флорент Хасани (58').

Амедспор няма загуба в първенството от 18 януари, когато отстъпи с 0:2 на Ерзурумспор. Последваха 11 мача без поражение, които утвърдиха тима в челото на таблицата.

В дербито на кръга Ерзурумспор спечели с 2:0 визитата си на Ерокспор и оглави класирането с 69 точки, а домакините останаха трети с 63 пункта.