  3. Здравко Димитров и компания продължават с победите

Здравко Димитров и компания продължават с победите

  • 22 март 2026 | 21:17
  • 547
  • 0
Здравко Димитров и компания продължават с победите

Амедспор записа четвърта поредна победа в турската Първа лига и направи нова крачка към спечелването на промоция за елитната Сюперлиг. Отборът на Здравко Димитров разгроми с 3:0 като гост Хатайспор и е втори в класирането с 67 точки.

Димитров не беше титуляр, но влезе от пейката в 56-ата минута, заменяйки Феликс Афена-Гиан. Попаденията за гостите отбелязаха Мбайе Диане (10'), Даниел Морено (24') и Флорент Хасани (58').

Амедспор няма загуба в първенството от 18 януари, когато отстъпи с 0:2 на Ерзурумспор. Последваха 11 мача без поражение, които утвърдиха тима в челото на таблицата.

В дербито на кръга Ерзурумспор спечели с 2:0 визитата си на Ерокспор и оглави класирането с 69 точки, а домакините останаха трети с 63 пункта.

Още от Българи зад граница

Християн Петров игра 13 минути при равенство на Хееренвеен

Християн Петров игра 13 минути при равенство на Хееренвеен

  • 22 март 2026 | 16:38
  • 1213
  • 2
Панков титуляр при драматична победа на Красава

Панков титуляр при драматична победа на Красава

  • 22 март 2026 | 03:12
  • 2714
  • 0
Дармщат пропусна да свали Шалке от върха

Дармщат пропусна да свали Шалке от върха

  • 22 март 2026 | 02:49
  • 3743
  • 0
Фарке пренебрегна Груев, а Лийдс пропусна да се отдалечи от опасната зона

Фарке пренебрегна Груев, а Лийдс пропусна да се отдалечи от опасната зона

  • 22 март 2026 | 00:13
  • 11453
  • 1
Краковия най-после спечели, Минчев влезе в края

Краковия най-после спечели, Минчев влезе в края

  • 21 март 2026 | 23:28
  • 2537
  • 0
Рейнджърс не прости на Митов и Абърдийн

Рейнджърс не прости на Митов и Абърдийн

  • 21 март 2026 | 22:46
  • 3669
  • 0
Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 14020
  • 54
Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

  • 22 март 2026 | 20:22
  • 39919
  • 95
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 69295
  • 497
Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

  • 22 март 2026 | 21:45
  • 17358
  • 17
Реал Мадрид 0:1 Атлетико Мадрид, гол на Адемола Луукман

Реал Мадрид 0:1 Атлетико Мадрид, гол на Адемола Луукман

  • 22 март 2026 | 22:00
  • 5816
  • 18
Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

  • 22 март 2026 | 20:23
  • 28563
  • 114