Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Шампионът на двойки от "Големия шлем" Димитър Кисимов се завръща в България след големия успех в Австралия
  1. Sportal.bg
  2. Амедспор
  3. Здравко Димитров дебютира при победа със 7:0

Здравко Димитров дебютира при победа със 7:0

  • 1 фев 2026 | 21:12
  • 1082
  • 1
Здравко Димитров дебютира при победа със 7:0

Здравко Димитров изигра първите си минути с екипа на Амедспор, а новият му отбор се върна на лидерската позиция в турската Първа лига с разгромен успех срещу Адана Демирспор със 7:0. По този начин Амедспор събра 46 точки и изпревари Ерзурумспор, който остана на втората позиция с 45.

Здравко Димитров подписа преди броени дни и направи едва няколко тренировки с тима, но беше включен в групата за днешния мач. Той се появи на терена в 61-вата минута при 5:0, заменяйки Даниел Морено.

По два гола за Амедспор отбелязаха Флорент Хасани и бившата звезда на Галатасарай Мбайе Диане. Останалите попадения бяха дело на Синан Курт, Чекдар Орхан и Таркан Сербест.

Адана Демирспор е сигурен изпадащ, след като получи административно наказание и започна сезона с минус 30 точки. Отборът стигна само до две равенства и загуби всички останали мачове, повечето с изразителни резултати.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Десподов с гол и асистенция, ПАОК отново само на точка от върха

Десподов с гол и асистенция, ПАОК отново само на точка от върха

  • 1 фев 2026 | 21:49
  • 885
  • 0
Християн Петров изгледа от пейката равенство на Хееренвеен

Християн Петров изгледа от пейката равенство на Хееренвеен

  • 1 фев 2026 | 21:28
  • 473
  • 1
Тонислав Йорданов влезе от пейката и спаси Кишварда

Тонислав Йорданов влезе от пейката и спаси Кишварда

  • 1 фев 2026 | 21:07
  • 647
  • 0
Алекс Петков с червен картон срещу Панатинайкос

Алекс Петков с червен картон срещу Панатинайкос

  • 1 фев 2026 | 19:58
  • 1079
  • 0
Клуб от Лига Европа се готви да обърка сметките на Мъри Стоилов

Клуб от Лига Европа се готви да обърка сметките на Мъри Стоилов

  • 1 фев 2026 | 19:24
  • 4441
  • 1
Нюрнбергер и Дармщат си тръгнаха с точка от Берлин

Нюрнбергер и Дармщат си тръгнаха с точка от Берлин

  • 1 фев 2026 | 16:55
  • 591
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 40686
  • 220
Шампионът Кисимов се завръща на родна земя

Шампионът Кисимов се завръща на родна земя

  • 1 фев 2026 | 21:22
  • 1452
  • 0
Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 42278
  • 348
Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

  • 1 фев 2026 | 18:02
  • 30997
  • 64
Тотнъм отново спря Манчестър Сити

Тотнъм отново спря Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 20:29
  • 17629
  • 82
Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

  • 1 фев 2026 | 20:45
  • 3311
  • 0