Здравко Димитров дебютира при победа със 7:0

Здравко Димитров изигра първите си минути с екипа на Амедспор, а новият му отбор се върна на лидерската позиция в турската Първа лига с разгромен успех срещу Адана Демирспор със 7:0. По този начин Амедспор събра 46 точки и изпревари Ерзурумспор, който остана на втората позиция с 45.

Здравко Димитров подписа преди броени дни и направи едва няколко тренировки с тима, но беше включен в групата за днешния мач. Той се появи на терена в 61-вата минута при 5:0, заменяйки Даниел Морено.

По два гола за Амедспор отбелязаха Флорент Хасани и бившата звезда на Галатасарай Мбайе Диане. Останалите попадения бяха дело на Синан Курт, Чекдар Орхан и Таркан Сербест.

Адана Демирспор е сигурен изпадащ, след като получи административно наказание и започна сезона с минус 30 точки. Отборът стигна само до две равенства и загуби всички останали мачове, повечето с изразителни резултати.