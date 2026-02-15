Отборът на Здравко Димитров с изненадващ резултат по пътя към турския елит

Амедспор на Здравко Димитров допусна неочаквана домакинска грешка в битката за промоция в елита на Турция. Тимът на българина направи 1:1 с намиращия се в зоната на изпадащите Сакарияспор, с което пропусна отново да оглави класирането. Това беше двубой от 25-ия кръг на втория ешелон.

Така Амедспор пропусна да добави ценните точки в надпреварата с Ерзурумспор и Ерокспор. Директно в Суперлигата влизат само първите два, а третият отива на бараж.

Димитров, който тази зима беше привлечен от клуба, записа цял мач. Съотборникът му Хасани изведе домакините напред точно в края на първата част, но после Йълдъръм (74’) изравни за Сакарияспор.

Срещата продължи около 100 минути с добавеното време, като в заключителните секунди Зволински от гостите беше изгонен за втори жълт картон.