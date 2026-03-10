Бивш асистент на Клоп ще води Ман Сити срещу мърсисайдци

Асистентът на Джосеп Гуардиола - Пеп Линдерс ще води “гражданите” в 1/4-финалния сблъсък с Ливърпул. Интересното е, че нидерландецът работи на “Анфийлд” в продължение на около осем години в два различни периода и бе един от най-доверените хора в щаба на Юрген Клоп. Той е с роля и при триумфите на “червените” в Премиър лийг, Шампионската лига, ФА Къп и на два пъти в Карабао къп. През миналото лято той изненадващо се завърна в английския футбол и се присъедини към щаба на Гаурдиола. Каталунецът бе наказан за два мача, защото получи шести жълт картон за сезона при успеха с 3:1 над Нюкасъл, което го вида за двубоя с Уест Хам, както и за сблъсъка за Купата на Англия. Очакванията са Джосеп Гуардиола да се завърне начело на Манчестър Сити за гостуването на Челси в Лондон.

Гуардиола е наказан за два мача, ще ходи на почивка

Според правилата на Футболната асоциация (ФА) плейофните двубои в Английската футболна лига (EFL) и аматьорските дивизии, както и финалите за ФА Къп, Купата на лигата и Трофея на EFL, не спадат към наказанията за старши треньорите и членовете на техните щабове.

Снимки: Gettyimages