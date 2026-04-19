Меси донесе труден успех на Интер Маями

  • 19 апр 2026 | 01:49
Интер Маями постигна труден успех с 3:2 в гостуването си на Колорадо Рапидс от 8-ия кръг на МЛС. Големият герой за гостите бе Лионел Меси, който реализира първия и последния гол в мача и имаше фундаментална роля за победата на своя тим. Аржентинецът откри резултата от дузпа в 18-ата минута, а след това в 45-ата минута Херман Бертераме удвои. Колорадо обаче се върна в мача, благодарение на попадения на Рафаел Наваро в 58-ата и Дарън Япи в 62-рата минута. Меси обаче донесе успеха на състава от Маями с втория си гол в 79-ата минута.

Гостите започнаха по-добре мача и в 18-ата минута получиха дузпа за нарушение на Джошуа Атенсио срещу Яник Брайт, а Меси превърна дузпата в гол за 0:1.

В 45-ата минута Херман Бертераме удвои преднината на своя тим, разписвайки се с глава след центриране отдясно на Матео Силвети.

Колорадо обаче отговори с два бързи гола в началото на втората част. Първо в 58-ата минута Рафаел Наваро напредна необезпокояван, финтира защитник и хладнокръвно отбеляза за 1:2.

След това в 62-рата минута Дарън Япи възстанови равенството. Той получи дълъг пас в коридор, напредна и стреля за 2:2.

В 79-ата минута обаче геният на Меси отново се прояви. Той получи топката на скорост, напредна и с прецизен удар порази вратата за крайното 2:3.

В края Интер остана в намален състав, след като Яник Брайт получи червен картон.

Въпреки това съставът от Маями удържа победата и с 15 точки заема 2-рото място в Източната конференция. Колорадо Рапидс пък се намира на 6-ата позиция в класирането на Запад.

Снимки: Gettyimages

