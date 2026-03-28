Интер Маями с огромен жест към Меси

Интер Маями ще кръсти една от трибуните на новия си стадион на Лионел Меси, обявиха официално от клуба. 38-годишният аржентинец подписа с клуба от Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада през 2023 г., идвайки като свободен агент след два сезона в Пари Сен Жермен.

"Традиционно почитта е насочена към миналото. Изградена е от носталгия. От паметта. Тази е различна. Тази е родена от настоящето. От това, което се случва в момента. От това, което чувствате всеки път, когато Лео стъпи на терена. Да признаеш някого не винаги е свързано със затваряне на глава. Понякога е въпрос на осъзнаване, че си свидетел на нещо уникално", заявиха от американския отбор.

Интер Маями ще изиграе първия си мач на новия стадион срещу Остин на 4-и април (събота). Това е вторият път, в който ще бъде кръстена трибуна на името на Меси. Родният клуб на аржентинеца Нюелс Олд Бойс направи същото през миналата година.

