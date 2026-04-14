Шок за Меси и Интер Маями, Масчерано напусна

Наставникът на Интер Маями Хавиер Масчерано изненадващо подаде оставка, съобщи официално клубът от Мейджър Лийг Сокър. Според комюникето на "чаплите" решението на аржентинския треньор да напусне е взето поради лични причини.

Масчерано, заедно с Лионел Меси, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Алба и компания, изведе Интер Маями до историческа титла в МЛС през изминалия сезон, както и до шампионската титла на Източната конференция. Под негово ръководство отборът постигна рекорд по отбелязани попадения през сезона, вкарвайки общо 101 гола в редовния сезон и плейофите. Тимът постави и рекорд за най-много голове в плейофите (20), като същевременно изигра безпрецедентните 58 мача във всички турнири.

Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star.



„Искам да уведомя всички, че поради лични причини реших да прекратя престоя си като старши треньор на Интер Маями. На първо място, бих искал да благодаря на клуба за доверието, което ми гласуваха, на всеки служител, който е част от организацията, за колективните усилия, но най-вече на играчите, които направиха възможно да изживеем незабравими моменти. Искам да благодаря и на феновете и на La Familia, защото нищо от това нямаше да е възможно без тях.

Винаги ще нося със себе си спомена за нашата първа звезда и където и да съм, ще продължа да желая на клуба всичко най-добро занапред. Не се съмнявам, че клубът ще продължи да постига успехи и в бъдеще. Изпращам на всички голяма прегръдка и ви благодаря за всичко“, заяви Масчерано, цитиран от клубния сайт.

„Хавиер завинаги ще бъде част от историята на този клуб и винаги ще заема специално място в семейството на Интер Маями. Не само защото беше ключова част от незабравими постижения, като спечелването на МЛС Къп и историческото представяне на отбора на Световното клубно първенство, но и заради примера, който даде с отдадеността и ежедневната си работа начело на тима. Уважаваме решението му и сме дълбоко благодарни за всичко, с което допринесе, като му желаем само най-доброто в професионалното и личното му бъдеще“, каза пък управляващият собственик на Интер Маями Хорхе Мас.

Масчерано пое "чаплите" в края на ноември 2024 г. и работата му бързо започна да дава плодове. Освен вече споменатите трофеи, на международната сцена Интер Маями влезе в историята по време на участието си на Световното клубно първенство на ФИФА през 2025 г., превръщайки се в първия отбор от МЛС, достигнал до елиминационната фаза на надпреварата. Клубът стана и първият тим от КОНКАКАФ, победил европейски съперник в официален международен мач, както и първият отбор от САЩ, спечелил победа в турнира.

В регионален план Интер Маями достигна до полуфиналите на Шампионската купа на КОНКАКАФ и се класира за втория си финал в Купата на лигите само при третото си участие в състезанието.

Заедно с Масчерано клуба напуска и треньорският щаб, който пристигна с него през януари 2025 г. Гийермо Ойос ще поеме ролята на старши треньор на първия отбор за предстоящите мачове.

Снимки: Imago