Заведоха дело срещу Лео Меси

Американската промоутърска компания VID е завела дело в съд в Южна Флорида срещу Лионел Меси и Аржентинската футболна асоциация (АФА), обвинявайки ги в измама и нарушение на договора при организирането на приятелски мачове, съобщава TMZ Sports.

Компанията е платила на федерацията 7 милиона долара за ексклузивни права за домакинство на два приятелски мача за националния отбор на Аржентина в САЩ срещу Венецуела (1:0, 11 октомври) и Пуерто Рико (6:0, 15 октомври). Меси пропусна първата среща, но изигра пълни 90 минути на втората.

Договорът предвиждаше Меси да играе поне 30 минути на мач, стига да не е контузен. Според VID играчът не се е появил на терена и е гледал мача срещу Венецуела от ВИП ложата. Компанията заяви, че и той не е имал травма, тъй като е играл за Интер Маями на следващия ден, отбелязвайки два гола и една асистенция.

АФА обеща да компенсира промоутърската компания, като организира приятелски мачове срещу Китай през 2026-а, но сделката така и не се осъществи. Точната сума на иска не е уточнена, но компанията твърди, че е загубила няколко милиона долара.

Още от Футбол свят

Рафиня може да отнесе три мача наказание за критиките към съдийството

Рафиня може да отнесе три мача наказание за критиките към съдийството

  • 15 апр 2026 | 14:49
  • 1524
  • 2
Фенове на Байерн опитаха да устроят шумна нощ за звездите на Реал Мадрид

Фенове на Байерн опитаха да устроят шумна нощ за звездите на Реал Мадрид

  • 15 апр 2026 | 14:30
  • 1110
  • 0
От Ман Юнайтед ще обжалват изгонването на Мартинес

От Ман Юнайтед ще обжалват изгонването на Мартинес

  • 15 апр 2026 | 14:29
  • 1380
  • 1
Съдийските отсъждания в реванша с Атлетико Мадрид, които ядосаха Барселона

Съдийските отсъждания в реванша с Атлетико Мадрид, които ядосаха Барселона

  • 15 апр 2026 | 14:01
  • 7230
  • 8
Капитанът на Ювентус близо до нов договор

Капитанът на Ювентус близо до нов договор

  • 15 апр 2026 | 13:47
  • 960
  • 0
Прогнозите: контузията на Екитике е ужасна, ще отсъства десет месеца

Прогнозите: контузията на Екитике е ужасна, ще отсъства десет месеца

  • 15 апр 2026 | 13:21
  • 17249
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Арда 1:0 Лудогорец, голям пропуск на Чочев с две греди за секунда

Арда 1:0 Лудогорец, голям пропуск на Чочев с две греди за секунда

  • 15 апр 2026 | 20:26
  • 13971
  • 64
ЦСКА 1948 смачка Черно море насред Варна и се откъсна на третото място

ЦСКА 1948 смачка Черно море насред Варна и се откъсна на третото място

  • 15 апр 2026 | 19:55
  • 24970
  • 161
Полуфинал №4 в efbet Супер Волей: Нефтохимик 2:1 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

Полуфинал №4 в efbet Супер Волей: Нефтохимик 2:1 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

  • 15 апр 2026 | 20:41
  • 5804
  • 0
Съставите на Байерн и Реал Мадрид

Съставите на Байерн и Реал Мадрид

  • 15 апр 2026 | 20:26
  • 2182
  • 2
Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

  • 15 апр 2026 | 12:11
  • 12746
  • 4
Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

  • 15 апр 2026 | 15:51
  • 9217
  • 7