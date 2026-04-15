Заведоха дело срещу Лео Меси

Американската промоутърска компания VID е завела дело в съд в Южна Флорида срещу Лионел Меси и Аржентинската футболна асоциация (АФА), обвинявайки ги в измама и нарушение на договора при организирането на приятелски мачове, съобщава TMZ Sports.

Компанията е платила на федерацията 7 милиона долара за ексклузивни права за домакинство на два приятелски мача за националния отбор на Аржентина в САЩ срещу Венецуела (1:0, 11 октомври) и Пуерто Рико (6:0, 15 октомври). Меси пропусна първата среща, но изигра пълни 90 минути на втората.

Договорът предвиждаше Меси да играе поне 30 минути на мач, стига да не е контузен. Според VID играчът не се е появил на терена и е гледал мача срещу Венецуела от ВИП ложата. Компанията заяви, че и той не е имал травма, тъй като е играл за Интер Маями на следващия ден, отбелязвайки два гола и една асистенция.

АФА обеща да компенсира промоутърската компания, като организира приятелски мачове срещу Китай през 2026-а, но сделката така и не се осъществи. Точната сума на иска не е уточнена, но компанията твърди, че е загубила няколко милиона долара.