Голове на Меси и Суарес спасиха Интер Маями от загуба в исторически мач

Интер Маями записа равенство срещу Остин 2:2 в среща от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада. Загубените две точки обаче са последното нещо, с което ще запомнят срещата "чаплите", тъй като с него бе открит новия стадион на клуба "Ню Стейдиъм", където една от трибуните ще носи името на голямата звезда на отбора Лионел Меси.
С равенството Интер Маями пропусна да се изравни с първия в Източната конференция Нешвил, който има две точки повече от "чаплите". Остин от своя страна се намира на 11-тото място в Западната конференция, което е извън зоната на плейофите.
По традиция от началото на този сезон Хавиер Масчерано разпредели за първия съдийски сигнал сред титулярите Лионел Меси, а съотборникът му от дрийм тийма на Барселона от миналото десетилетие Луис Суарес стартира на резервната скамейка.
За огромно съжаление на домакините първият гол на "Ню Стейдиъм" падна във вратата на техните привърженици. Отбраната на "чаплите" заспа в 6-ата минута при изпълнението на ъглов удар и Гилерме Биро засече с центриране с глава, а стражът Дейн Сейнт Клеър не успя да предотврати попадението.
Домакините не се нуждаеха от много време да отговорят на удара и в 10-ата минута резултатът беше изравнен. Това бе направено именно Меси, който също засече центриране с глава в пеналетерията и вкара първият исторически гол за Интер Маями в новия му дом.
Непосредствено след началото на второто полувреме в 53-тата минута гостите успяха да си върнат аванса, след като се разписа появилия се на почивката Джейдън Нелсън.
Малко след средата на второто полувреме в игра се появи и Луис Суарес за домакините, който също имаше мигновено въздействие върху събитията на терена, тъй като само осем минути му отнеха да се разпише и в 81-вата минута отново възстанови равенството.
Домакините дори можеха да отпразнуват новото си спортно съоръжение с победа, но вратарят Брад Стувър се намеси плестящо и спаси точката за Остин, след като отрази мощен удар на Лионел Меси.
В следващия си мач Интер Маями ще бъде отново домакин и на 12-ти април (неделя) от 2:30 часа българско време ще се надява да запише първи успех на "Ню Стейдиъм" в двубоя срещу Ню Йорк Ред Булс.