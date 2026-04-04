Меси е възхитен от трибуната в негова чест

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси говори за новия стадион на отбора, чиято източна трибуна ще бъде кръстена в негова чест.

🗣️ Leo Messi: “Nu Stadium is truly impressive. It’s going to be a beautiful day.” pic.twitter.com/sXeBbpe9V2 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 3, 2026

„Честно казано, това е невероятна гледка! Новият стадион е невероятен. И е наистина специално чувство да го преживееш с отбора. Определено ще бъде специален ден за клуба. Новият стадион е наистина впечатляващ и да имаме собствен стадион за толкова кратко време е невероятно. Скоро ще дойде денят, в който всички в клуба, феновете и ние самите ще можем да му се насладим. Първият, който ще играе на този стадион, ще бъде истински късметлия“, каза Меси във видео, публикувано на официалната страница на клуба в социалните медии.