Бекъм: Трябва да намерим заместник на Масчерано, но няма да бързаме

Съсобственикът на Интер Маями Дейвид Бекъм заяви, че в клуба „трябва да оставят нещата да се поуталожат, преди да вземат решение за следващия треньор“, който трябва да замени внезапно напусналия във вторник Хавиер Масчерано. Аржентинецът си тръгна от клуба, като изтъкна „лични причини за решението си“. А телевизия ESPN съобщи, че той е взел решението след равенството 2:2 с Ню Йорк Ред Булс.

Спортният директор Гийермо Ойос пое временно позицията на треньор и ще води тима в събота при гостуването на Колорадо Рапидс, което ще се проведе в Комерс Сити (щата Колорадо).

Бекъм заяви пред CBS Sports, че „загубата на Бекъм в този момент е била трудна за приемане“.

41-годишният бивш футболист на Барселона и приятел на мегазвездата Лионел Меси беше назначен за треньор на тима на 26-и ноември 2024-а година и ги изведе до титлата в MLS Cup през 2025-а.

„Той започна да изгражда друг манталитет в нашия клуб през миналия сезон и това завърши със спечелването на първата ни титла. Хави е невероятен човек, страхотен треньор, играчите го обичаха, но очевидно тези неща се случват във футболните клубове и ние трябва да продължим напред. Трябва да намерим нов треньор в някакъв момент. Но точно сега мисля, че нещата трябва първо да се успокоят. Но както казвам, когато си собственик на клуб, винаги има „предизвикателства“, обясни още Бекъм.

Масчерано замени Тата Мартино – друг аржентинец и приятел на бащата на Меси, а освен титлата, достигна и до полуфинал за Купата на Лигите на САЩ и Мексико, както и до същия етап в Шампионската лига на Зона КОНКАКАФ. Преди да стане треньор на Интер (Маями), напусналият бивш полузащитник водеше младежите и олимпийската формация на Аржентина.