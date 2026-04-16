Бойко Борисов стъпва на новата "Армия"
Бекъм: Трябва да намерим заместник на Масчерано, но няма да бързаме

  • 16 апр 2026 | 10:35
Съсобственикът на Интер Маями Дейвид Бекъм заяви, че в клуба „трябва да оставят нещата да се поуталожат, преди да вземат решение за следващия треньор“, който трябва да замени внезапно напусналия във вторник Хавиер Масчерано. Аржентинецът си тръгна от клуба, като изтъкна „лични причини за решението си“. А телевизия ESPN съобщи, че той е взел решението след равенството 2:2 с Ню Йорк Ред Булс. 

Спортният директор Гийермо Ойос пое временно позицията на треньор и ще води тима в събота при гостуването на Колорадо Рапидс, което ще се проведе в Комерс Сити (щата Колорадо).

Бекъм заяви пред CBS Sports, че „загубата на Бекъм в този момент е била трудна за приемане“.

41-годишният бивш футболист на Барселона и приятел на мегазвездата Лионел Меси беше назначен за треньор на тима на 26-и ноември 2024-а година и ги изведе до титлата в MLS Cup през 2025-а.

„Той започна да изгражда друг манталитет в нашия клуб през миналия сезон и това завърши със спечелването на първата ни титла. Хави е невероятен човек, страхотен треньор, играчите го обичаха, но очевидно тези неща се случват във футболните клубове и ние трябва да продължим напред. Трябва да намерим нов треньор в някакъв момент. Но точно сега мисля, че нещата трябва първо да се успокоят. Но както казвам, когато си собственик на клуб, винаги има „предизвикателства“, обясни още Бекъм.

Масчерано замени Тата Мартино – друг аржентинец и приятел на бащата на Меси, а освен титлата, достигна и до полуфинал за Купата на Лигите на САЩ и Мексико, както и до същия етап в Шампионската лига на Зона КОНКАКАФ. Преди да стане треньор на Интер (Маями), напусналият бивш полузащитник водеше младежите и олимпийската формация на Аржентина.

Кой ще стигне финалната четворка в Лига Европа?

Кой ще стигне финалната четворка в Лига Европа?

  • 16 апр 2026 | 09:30
  • 1115
  • 0
Време за четвъртфиналните реванши в ЛК

Време за четвъртфиналните реванши в ЛК

  • 16 апр 2026 | 09:19
  • 708
  • 0
Боржеш: Горд е точната дума за всички играчи, заслужавахме повече!

Боржеш: Горд е точната дума за всички играчи, заслужавахме повече!

  • 16 апр 2026 | 07:49
  • 2212
  • 0
Артета: Направихме нещо, което никога не е правено в историята на нашия клуб

Артета: Направихме нещо, което никога не е правено в историята на нашия клуб

  • 16 апр 2026 | 07:38
  • 7253
  • 3
Кейн: Първото полувреме беше лудо, започнахме по най-лошия начин

Кейн: Първото полувреме беше лудо, започнахме по най-лошия начин

  • 16 апр 2026 | 06:15
  • 3151
  • 1
Компани: Момчетата бяха психически силни

Компани: Момчетата бяха психически силни

  • 16 апр 2026 | 05:47
  • 6147
  • 1
Бойко Борисов на новата "Армия": Хубава е, софиянци да знаят, че паркът е разширен

Бойко Борисов на новата "Армия": Хубава е, софиянци да знаят, че паркът е разширен

  • 16 апр 2026 | 10:30
  • 8382
  • 39
Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

  • 15 апр 2026 | 23:57
  • 117728
  • 602
Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

  • 16 апр 2026 | 00:06
  • 57962
  • 70
Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

  • 16 апр 2026 | 10:08
  • 3219
  • 6
Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

  • 16 апр 2026 | 07:55
  • 4510
  • 8
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 5111
  • 9