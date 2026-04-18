Лацио отново се оказа черна котка за Наполи, Интер може да стане шампион след седмица

  • 18 апр 2026 | 20:58
Отборът на Лацио записа впечатляваща победа с 2:0 като гост на Наполи в сблъсъка помежду им от 33-тия кръг на Серия "А". По този начин “орлите” прекратиха удивителната домакинска поредица на италианския шампион, който беше непобеден на свой терен в първенството от 8 декември 2024 г. насам. Тогава именно “бианкочелестите” надвиха “партенопеите” с 1:0. Освен това днес те записаха четвърта поредна победа при своите визити на “Диего Армандо Марадона” - постижение, с което не може да се похвали никой друг в историята на италианския елит.

Римляните поведоха в резултата още в шестата минута, когато Матео Канчелиери се разписа с удар отблизо след асистенция на Кенет Тейлър. Последвалият домакински натиск не доведе до нищо и така се стигна до 29-ата минута. Тогава Тижани Нослин отне топката в центъра на терена след груба грешка на Алесандро Бонджорно, предприе рейд, финтира Сам Бойкема и беше фаулиран от Станислав Лоботка в наказателното поле. Така се стигна до дузпа, като ударът от бялата точка на Матия Дзакани беше спасен от Ваня Милинкович-Савич, а при добавката си капитанът на гостите прати топката високо над вратата.

Все пак съставът на Маурицио Сари наистина удвои преднината си, но в 57-ата минута. Тогава, при центриране на Нуно Тавареш, Канчелиери неволно отклони топката за Тома Башич, чийто удар беше неспасяем за противниковия вратар. Две минути по-късно резервата Алисон Сантош можеше да намали изоставането на своя тим, но при изстрела му топката срещна гредата. В оставащото време домакините владееха инициативата, но не отбелязаха дори почетен гол.

Така Наполи поне засега остава на второто място в класирането с 66 точки или на цели 12 от лидера Интер. Това означава, че “нерадзурите” могат да станат шампиони още следващата седмица. За целта те трябва да спечелят срещу Торино, а неаполитанците и третият Милан да не постигнат победи съответно срещу Кремонезе и Ювентус, в случай че “росонерите” утре запишат успех над Верона. Междувременно, Лацио се върна на деветата позиция със своите 47 пункта.

