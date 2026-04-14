Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  Де Лаурентис призова за много по-кратки мачове и коментира дали Конте би изоставил Наполи

  • 14 апр 2026 | 17:37
Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис за пореден път говори за своите смели идеи за важни промени за бъдещето на футбола. Сред тях са драстично намаляване на времетраенето на мачовете, по-различни наказания за играчите и сериозни изменения на правилото за засада.

„Футболът ще загуби по-младото поколение, мачовете са твърде дълги. Мислите ли, че шестгодишният ми внук, който знае всичко за футбола, защото играе на PlayStation, ще се задържи пред телевизора за повече от 15 минути, вместо да излезе? Това никога няма да стане, защото той ще отиде в стаята си, за да играе на FIFA“, заяви Де Лаурентис в интервю за The Athletic, след което продължи с предложенията си за промени:

„Първо, ще намаля всяко полувреме от 45 минути на 25. Но също така няма да можеш да лежиш на терена и да се правиш на актьор. Не, тогава ще си аут! Освен това никога не бих показвал жълти и червени картони. Вместо това бих гонил провинилия се за 5 или 20 минути. Друг проблем са твърде малкото голове, заради което няма зрелище. Вместо това трябва да има повече попадения. За тази цел трябва да се променят правилата. Не може да се отменя гол само заради няколко милиметра, така че правилото за засада доста трябва да се промени“.

Той също така увери, че наставникът Антонио Конте не би си тръгнал от Наполи в последния момент, за да стане селекционер на Италия. „Първо, все още нямаме президент на федерацията, така че никой оттам не може да го пита за това. Затова първо трябва да се реши проблема на федерацията. Конте е много сериозен човек и има договор с мен. Той никога не би ме изоставил в последния момент, защото това би създало голям проблем на Наполи. Той се жертваше две години, за да създаде един много силен Наполи, който е и негово творение. Така че нима ще „убие своето бебе“, изоставяйки го в последната минута? А може би веднага ще реши и ще ми каже: „Бих искал да си тръгна“. Така през април и май ще имам време да намеря негов заместник. В противен случай не мисля, че Конте някога ще изостави Наполи. Той е сериозен и професионален човек. Ако бях треньор, щях да си помисля 100 пъти преди да приема“, добави шефът на италианския шампион.

Следвай ни:

Водещи Новини

