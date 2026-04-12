Разочарованият Конте: Мечтата за Скудетото не е угаснала

Наставникът на Наполи Антонио Конте изрази разочарованието си от допуснатия гол в самото начало на ремито 1:1 с Парма и от изпуснатата победа в мача. Той обаче беше категоричен, че италианският шампион все още може да защити своята титла, въпреки че по-късно тази вечер лидерът в класирането Интер може да увеличи преднината си на 9 точки при победа над Комо.

Гол от съблекалнята прекъсна победната серия на Наполи за радост на Интер

„Толкова е очевидно, че няма нужда да коментирам допуснатия гол. Упражняваме тези положения отново и отново в тренировките. Ситуациите в мачовете могат да са малко по-емоционални и да се взимат грешни решения, но ние сме работили върху това. Жалко, защото знаехме, че Парма ще стоят много дълбоко в последната третина. Видяхме, че дори поставиха Делпрато като халф-бек, а по принцип той е защитник, така че по-скоро бяха петима в отбрана. След края на мача казах на момчетата, че има толкова малка разлика между отборите, които побеждават, и тези, които не го правят. Трябваше да сме по-фокусирани, а вместо това допуснахме този гол след едва 33 секунди.

Така или иначе щяхме да атакуваме, а те да се защитават, но след това попадение те се барикадираха. Беше трудна борба от самото начало, като не е лесно да доминираш в такава степен и да не допускаш контраатаки. Все пак вкарахме гол и имахме възможности да спечелим мача, особено с удара с глава на Елиф Елмас, който беше невероятен. Тази точка ни увеличава актива и знаем, че трябва да си гарантираме мястото в Шампионската лига. Момчетата дадоха всичко от себе си, но границата между успеха и ремито е толкова тънка. Определено ни беше доста трудно да направим пълен обрат, но се опитвахме до самия край.

Мечтата за Скудетото не е угаснала. Все още ни остават шест мача за изиграване. Тази мечта е обвързана с резултатите на тези пред нас, а гледайки досегашната статистика на Интер, при всички положения това е смела амбиция. Ние обаче ще продължим да правим същите неща, като имахме пет поредни победи и играхме добре като гости на Парма. Просто е жалко, защото можехме да имаме още две точки днес. Това начало на мача беше удар в лицето, който можеше да ни нокаутира. Ние обаче се възстановихме и взехме точка, а сега ще продължим напред“, коментира Конте след двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages