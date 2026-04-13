Годой попари сините надежди в самия край - отзивите от голямото дерби на България след 1:1
Конте с ясно послание към медиите

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте настоява, че негово изказване е тълкувано погрешно и на този етап няма намерение да поема поста селекционер на италианския национален отбор. По-рано "Гадзета дело спорт" съобщи, че Конте е водещият претендент да замени Дженаро Гатузо, който подаде оставка като старши треньор на 3 април след поражението на Италия в квалификациите за Световното първенство през 2026 г.

Разочарованият Конте: Мечтата за Скудетото не е угаснала

„Не казах, че съм готов за каквото и да било. Все още имам една година от договора си с Наполи, след което ще говоря с президента в края на сезона. Настоятелно ви призовавам да тълкувате правилно думите ми, защото ако са изопачени, няма да кажа нищо повече“, каза Конте, цитиран от италианските медии.

