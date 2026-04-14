Алегри може да се конкурира с Конте за селекционер на Италия

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри може да се окаже големият конкурент на колегата си в Наполи Антонио Конте за овакантения пост на селекционер на Италия, пишат местните медии.

През последните дни Конте и неговият президент Аурелио Де Лаурентис не скриха, че е възможно треньорът наистина да поеме националния тим. Междувременно обаче сила набира и потенциалната кандидатура на Масимилиано Алегри. Според „Гадзета дело спорт“ е възможно той да реши да напусне Милан през лятото, ако не получи уверение, че ще има по-голяма власт при трансферната селекция на клуба в случай на класиране за Шампионската лига. От друга страна, колебливото представяне на „росонерите“ напоследък е породило някои съмнения в клубното ръководство относно бъдещето на специалиста.

Въпреки това засега в Милан смятат да продължат да разчитат на Алегри, като напускането на Конте от Наполи все още изглежда по-възможно. Смята се, че именно те двамата са предпочитани за следващ селекционер от най-вероятния победител на президентските избори на футболната федерация Джовани Малаго на 22 юни. След тях най-спряган е Роберто Манчини, който в момента работи в Катар, докато Клаудио Раниери може да заеме ръководна роля във федерацията, както твърди „Тутоспорт“.

Снимки: Imago