Волфсбург спря пропадането си с победа в историческия дебют на Мари-Луизе Ета

Отборът на Волфсбург записа важна победа с 2:1 при гостуването си на Унион (Берлин) от 30-ия кръг на Бундеслигата. Така “вълците” прекратиха кошмарната си серия от 12 мача без успех (девет загуби и три ремита). От друга страна, столичани не успяха да се вдъхновят от историческия дебют на своя наставник Мари-Луизе Ета - първата жена, която е старши треньор в германския елит.

Мачът започна обещаващо за гостите, които поведоха още в 11-ата минута с прекрасен гол. Патрик Вимер предприе дрибъл почти от центъра на терена и щом наближи дъгата на наказателното поле, той се разписа със своя страхотен изстрел. В самото начало на втората част Волфсбург удвои преднината си с друг хубав шут от голяма дистанция, като този път той беше дело на Дженан Пейчинович. Оттук нататък домакините наложиха тотален натиск. Те обаче стегнаха само до почетно попадение, и то пет минути преди края на редовното време, когато Оливър Бърк също се разписа с далечен шут.

Така Волфсбург остава на предпоследното 17-о място, но вече е с 24 точки или само на две от 16-ата позиция, която дава право на плейоф за място в Бундеслигата. Унион пък продължава да е 11-и със своите 32 пункта след четвъртия си пореден мач без успех.

