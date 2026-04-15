Компани за историческото назначение в Унион: Това е нещо специално, отваря много врати

Мари-Луиз Ета ще води Унион (Берлин) до края на сезона в германската Бундеслига. Тя ще бъде първата жена-треньор в елита. Старши треньорът на Байерн Мюнхен, Венсан Компани, коментира историческия момент на пресконференцията си преди реванша с Реал Мадрид от Шампионската лига.

“Наистина се радвам за нея. Винаги е много лесно да пренебрегнеш тези ключови моменти и да кажеш, че тя е просто треньор като всеки друг. Но в крайна сметка това е нещо специално. Отваря възможности за по-млади жени, които чувстват, че и те могат да станат треньори. Отваря врати. Пожелавам й всичко най-добро. Единствената ми надежда е там да не се отнасят с нея като с мъж, хората да проявяват повече търпение към нея. Треньорството е работа, в която наистина би искал да имаш повече търпение”, каза Компани.