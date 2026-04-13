Сексистките коментари за треньорката на мъжкия тим ядосаха Унион

След като назначи Мари-Луизе Ета за първата жена старши треньор на тим от най-големите пет футболни лиги на Европа, Унион (Берлин) заяви, че клубът я подкрепя, осъждайки сексистките коментари в социалните мрежи. 34-годишната дама е временен наставник на мъжкия тим до края на сезона, а след това ще застане начело на женската формация.

Първият мач на Ета в Бундеслигата е идната събота срещу Волфсбург. Вече обаче имаше критични коментари в социалните мрежи, предполагащи, че тя не е подходяща за работата, защото е жена.

„С цялото ни уважение, това е сексизъм“, отговори акаунтът на Унион в X на публикация, в която се твърди, че играчите не биха приели сериозно инструкциите на жена относно тактиката.

Ета е дългогодишен член на треньорския щаб на клуба, която е била асистент на мъжкия отбор и старши треньор на отбора до 19 години, припомня БТА.

Клубът нарече друг коментар „сексистки“, твърдейки, че мъж треньор, който загуби от нея, ще загуби престиж.

В отговор на коментар, изразяващ загриженост относно отношението към Ета и потенциална сексистка реакция, ако тя загуби мач, клубът публикува: „Семейството на Унион Берлин я пази“.

Решението за назначаване на Ета получи похвала от кмета на Берлин Кай Вегнер, който го нарече „силен сигнал за професионалния футбол и за жените в спорта на елитно ниво“, но в процеса на изписване името й беше сгрешено. Клубът го поправи незабавно.