  Sportal.bg
  2. Унион (Берлин)
  Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

  • 12 апр 2026 | 10:58
Историческо решение взе Унион Берлин. Ръководството на германския клуб назначи жена за старши треньор на тима. Берлинчани обявиха официално назначението на Мари-Луизе Ета, която ще води отбора до края на сезона.

Ета е първата жена в историята, която става старши треньор на отбор от германската Бундеслига.

В събота Унион претърпя поражение с 1:3 от Хайденхам като гост в среща от 29-ия кръг на германския шампионат и се раздели с досегашния си треньор Щефан Баумгарт.

Унион е 11-и в класирането с 32 точки. Тимът е без победа в последните си три срещи за първенство.

Глобиха Унион (Берлин) заради пиротехника

34-годишната Мари-Луизе Ета слага край на активната си кариера на футболистка през 2018-а на едва 26-годишна възраст. В треньорската си кариера досега е водила юношески формации на националния отбор на Германия между 2019 и 2023 г.

Тя вече пренаписа историята на германския футбол още през 2023-а, когато става асистент на Марко Гроте в Унион Берлин. Ета е първата жена в тази роля в Бундеслигата. През 2024 г. тя става и първата жена, водила мач в Бундеслигата. Това се случва вследствие на наказание на треньора на Унион по това време Ненад Биелица.

Интересно за отбелязване е, че българин също е бил треньор на Унион Берлин. Това е Георги Василев, който през 2001 година извежда тима до финала за Купата на Германия.

Снимки: Imago

