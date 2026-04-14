Треньорката на Унион (Берлин) проведе първо занимание начело на мъжкия отбор

  • 14 апр 2026 | 16:10
Старши треньорът на Унион (Берлин) - Мари-Луизе Ета, пристигна усмихната на дебютната си тренировка начело на отбора, след като се превърна в първата жена, избрана да води мъжки тим в елитните европейски първенства по футбол.

34-годишната специалистка изнесе кратка реч пред играчите си преди началото на заниманието, което се проведе в дъждовни условия. Сесията беше закрита за фенове, но на нея присъстваше президентът на клуба Дирк Цинглер, както и представители на около 40 германски и международни медии.

Ета предимно наблюдаваше през първия половин час, преди да започне да дава наставления на футболистите.

Германката беше назначена на позицията старши треньор в събота и ще води столичани в оставащите пет двубоя от Бундеслигата. Унион заема 11-ото място в класирането, но със само две победи през 2026 година е далеч от безопасните места, като е на само 7 точки над зоната на изпадащите.

Първият мач на Мари-Луизе Ета ще бъде в събота срещу предпоследния Волфсбург, а победа в него би помогнала значително на надеждите за оцеляване на състава.

Младата германка вече е работила като асистент в Унион през 2023 година, а до събота беше начело на юношеската селекция до 19 години. През лятото тя ще поеме тима на Унион в женската Бундеслига, но това може да се промени, ако постигне добри резултати с мъжкия състав.

Снимки: Imago

