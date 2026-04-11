Айнтрахт излъга неефективния Волфсбург и най-сетне спечели отново като гост

Айнтрахт (Франкфурт) се завърна към победите в Бундеслигата, след като надделя с 2:1 като гост над Волфсбург. "Орлите" отбелязаха два гола преди почивката чрез Оскар Хойлунд и Арно Калимюандо, а "вълците" трябва да съжаляват за големия брой пропуснати положения, особено след почивката. Те стигнаха до гол чак в осмата минута на добавеното време чрез Дженан Пейчинович, но това се оказа недостатъчно. Така Айнтрахт прекъсна серията си от десет поредни мача като гост без победа.

Вимер пропусна добра възможност за домакините в 12-ата минута, а девет след това Оскар Хойлунд даде преднина на Айнтрахт с хубав удар на границата на наказателното поле, с който прати топката в далечния ъгъл. Кълбото срещна гредата и влезе във вратата - 0:1.

Арно Калимюандо удвои в 32-рата, правейки добавка отблизо, след като пред това Грабара бе избил удар на Буркарт. Пет минути след това топката отново бе във вратата на домакините, като този път се разписа Амаймуни, но попадението бе отменено заради засада. След това Буркарт пропусна още една добра ситуация. Така Айнтрахт се оттегли на почивка със заслужен аванс.

Волсфсбург натисна от самото началото на втората част. Маер изпълни добре пряк свободен удар, Цетерер се намеси, след което топката срещна гредата. В 60-ата минута Амура стреля на сантиметри от далечния ъгъл. Малко по-късно и шут на Ериксен премина много близо, но от външната страна на гредата. Цетерер пък спаси изстрел на Маер.

Домакините отправиха цели 19 удара през второто полувреме, но стигнаха до гола чак при последния от тях, което се случи в 98-ата минута, когато Пейчинович се разписа с глава. След това резултат Волфсбург остава на шест точки от спасителната зона. Айнтрахт е седми.

Снимки: Gettyimages