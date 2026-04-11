Последният в Бундеслигата дочака първата си победа за годината

Последният в Бундеслигата Хайденхайм записа първата си победа за 2026 година, след като спечели с 3:1 като домакин на Унион (Берлин) в среща от 29-ия кръг на германския елит. Така съставът на Франк Шмид прекрати кошмарната си серия от 15 мача без успех.

С най-голяма заслуга за победата беше Матиас Хонсак, който вкара първите два гола за своя тим в мача. Още в деветата минута фланговият играч беше точен от воле след центриране на Марвин Пирингер. В 36-ата минута австриецът се разписа по подобен начин, след като Патрик Майнка отклони с глава топката при дълго изпълнение на тъч. В 74-тата минута Леополд Куерфелд намали изоставането на берлинчани с мощния си удар. Само пет минути по-късно обаче резервата Буду Зивзивадзе също отбеляза гол с мощен изстрел, с което гарантира успеха на домакините. В самия край на мача грузинецът вкара своето второ попадение, но то беше отменено от ВАР заради засада на Арийон Ибрахимович, който също влезе в игра от пейката.

Макар и да събра 19 точки, Хайденхайм остава на дъното в класирането, където Унион е на 11-ото място със своите 32 пункта след третия си пореден мач без успех.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages