Локатели за починалия Манингер, капитанството на Ювентус, трудните моменти и нужните качества

Само ден, след като поднови договора си с Ювентус, капитанът Мануел Локатели получи възможността да замести наставника Лучано Спалети на пресконференцията преди утрешното домакинство на Болоня. Така халфът говори по различни теми, свързани със себе си и отбора.

“Преди всичко, наистина бих искал да отдам почит на Александер Манингер. Като дете гледах Ювентус, така че имам много скъпи спомени за него. Винаги ще го пазим в сърцата ни, като ще си спомним за него и утре на стадиона. Трудно е да се опише тръпката от преизбирането ми като капитан на Ювентус. Ще трябва да питате утре някое дете на стадиона, един млад “бианконеро”. Точно така се чувствам и за мен това е наистина радостен момент, както и поредната сбъдната мечта. Чувствам голямо чувство на принадлежност и се надявам да се отплатя за това доверие на терена. Най-важният мач за сезона винаги е следващият двубой. На този етап от годината всяка среща е ключова. Трябва да се фокусираме само върху себе си и това как да победим утре.

Бивш вратар на Арсенал, Ювентус и Ливърпул загина в катастрофа с автомобила си

За съжаление, този сезон няма да спечелим трофеи, но целта ни е да се класираме за Шампионската лига. Важното е, че имаме солиден план. Трябва да продължим да побеждаваме, защото това очакват всички: феновете, ръководството и ние самите. Клубът ще се погрижи за трансферния пазар и всичко останало. През годините множество топ играчи са минали през Ювентус. В известна степен платихме цената за липсата ни на опит, но виждам солиден проект по отношение на клуба, треньора и състава. Една година в Ювентус е равна на седем другаде, когато става въпрос за справяне с напрежението и всичко останало. От значение е само колко много можеш да дадеш на терена. Страхотното на този сезон е чувството на сплотеност, което се зароди в състава.

Ювентус преподписа със своя капитан

В Ювентус се научих как да загърбвам трудностите. Преминах през тежки времена, в които получавах освирквания и критики. Винаги съм продължавал напред, вглеждал съм се дълбоко в себе си и съм се изправял на крака. Умението да преодоляваш трудностите е това, което ти позволява да се състезаваш на това ниво. Имал съм и по-добри седмици от тази, в която пропуснах дузпа срещу Сасуоло, след което Италия загуби от Босна и Херцеговина. Лучано Спалети говори с нас, като знаеше колко разочаровани бяхме. Той обаче ни помоли да загърбим тези чувства и да се възползваме максимално от възможностите за изкупление, които футболът ти дава на всеки три-четири дни. Получих толкова много подкрепа през последните дни. Ако трябва да назова само един човек, то това е Джанлука Песото (ръководителя на клубната академия - б.р.), който е истински модел за пример за мен. Той говори с мен конкретно за тези тежки времена и как са ме оформили във футболиста и човека, който съм днес.

Има определени ключови моменти, като трябва да покажеш, че знаеш как да печелиш определени мачове на каквато и да е цена. През годините определено ни липсва нещо в тези ситуации. Тази безпощадност, която ти позволява да постигаш победите, които накрая ти носят трофеи. Никога не съм си представял, че ще напусна Ювентус дори когато нещата не вървяха добре. В мислите ми исках да се докажа като играча и човека, който съм. Знам, че удължаването на договора е огромна отговорност. Мачът в Бергамо беше ключов. Не доминирахме в играта, но така или иначе спечелихме. Това е качество, което трябва да притежаваме, поддържайки същите отношение и решителност. Никога не бива да губим поглед от тези две умения”, коментира Локатели.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages