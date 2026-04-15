Капитанът на Ювентус близо до нов договор

  • 15 апр 2026 | 13:47
Ювентус е близо до това да удължи договора на капитана на отбора Мануел Локатели, съобщава 'Гадзета дело Спорт" в сряда. 28-годишният италиански национал и клубът от Торино се споразумяха за удължаване на споразумението до края на сезон 2029-2030. Настоящият контракт на халфа е до юни 2028 година. Локатели е в Ювентус от 2021 година. Полузащитникът е отбелязал един гол и е подал две асистенции в 30 мача от Серия А през този сезон. Мануел Локатели е бивш футболист на Милан и Сасуоло и има 36 мача и 3 гола с екипа на Италия.

Снимки: Gettyimages

