  3. Ювентус преподписа със своя капитан

Ювентус преподписа със своя капитан

  • 17 апр 2026 | 20:40
След като наскоро Ювентус поднови договорите на младата си звезда Кенан Йълдъз и наставника си Лучано Спалети, днес клубът обяви, че е удължил и споразумението си със своя капитан Мануел Локатели. Новият контракт на халфа е до лятото на 2030 година при заплата от 4 млн. евро на сезон.

Италианският национал премина в любимия си отбор през лятото на 2021 година, когато триумфира с европейската титла заедно със „Скуадра адзура“. Тогава „Старата госпожа“ се договори със Сасуоло за двугодишен наем, след което плати около 36 млн. евро за полузащитника. Така досега 28-годишният играч е записал общо 224 мача с 9 гола и 17 асистенции за торинския гранд.

„Всички ние помним как още с пристигането си през 2021 г. Мануел говори с голяма емоция, че винаги е бил фен на Ювентус. Следователно подновяването на договора му представлява естествено продължение на развитието на неговото лидерство на терена, както и на неговия неукротим ювентуски дух, който е в пълна хармония с ценностите и амбициите на нашия клуб. Това е стъпка напред към придаването на солидност и последователност на нашия спортен проект с поглед към бъдещето и с целта да правим тима все по-конкурентоспособен“, заяви изпълнителният директор Дамиен Комоли пред клубния сайт.

