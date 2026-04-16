Бивш вратар на Арсенал и Ювентус загина в катастрофа с автомобила си

Бившият вратар на Арсенал и Ювентус Александер Манингер загина в автомобилна катастрофа на 48-годишна възраст. Новината за неговата кончина бе съобщена от друг бивш клуб на футболиста - Ред Бул Залцбург.

Трагичният инцидент се е случил именно в родния град на Манингер Залцбург. Според медиите в Австрия колата на бившия футболист е била ударена от железопътна композиция. Според информация от пожарната служба в Нусдорф ам Хаунсберг, фаталната катастрофа се е случила около 8:20 часа днес сутринта. Полицията е била извикана на мястото на произшествието – железопътен прелез в района, където лек автомобил се е сблъскал с влак на местната железница.

We mourn the loss of our former player Alexander Manninger, who tragically lost his life in a traffic accident.



Our thoughts are with his family and friends.



Rest in peace, Alexander🕊️ pic.twitter.com/9XyZdmx5Rj — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) April 16, 2026

При пристигането на спасителните екипи, Манингер вече е бил изваден от автомобила от хора, оказали първа помощ, които са се опитали да го реанимират. Въпреки усилията им, за бившия футболист всяка помощ е била твърде късна и той е починал от раните си на мястото на инцидента. Първоначалните данни от разследването сочат, че колата е била ударена и влачена от мотриса на местната железница в Залцбург, докато е пресичала прелеза. Установено е, че Манингер е бил сам във возилото.

Манингер започва кариерата си в Аустрия (Залцбург) и през 1997 г. поставя важен етап в историята на австрийския футбол. Той става първият играч от страната, който преминава в английската Висша лига, подписвайки с Арсенал. За лондонския клуб той записва 39 мача и през сезон 1997/98 постига големи успехи, печелейки титлата в първенството и ФА Къп.

Wie die Feuerwehr Nußdorf am Haunsberg mitteilt, kam es zu einer tragischen Kollision eines Zuges mit einem Auto. Lenker war Ex-Teamtorhüter Alexander Manninger (48), für den jede Hilfe zu spät kam. https://t.co/X85XJzKfVx — oe24.at (@oe24at) April 16, 2026

През 2002 година австриецът си тръгва от "Хайбъри" и преминава последователно през Фиорентина, Торино, Болоня и Сиена. Между 2008 и 2012 г. той пази за Ювентус, след което следват четири сезона и в германския Аугсбург. През сезон 2016/17 той е привлечен по спешност в Ливърпул, но така и не записва официален мач за "червените".

За националния отбор на Австрия Манингер има 33 мача и бе част от състава за Евро 2008, на което родината му бе съдомакин. Тогава той бе резервен вратар на титуляра Юрген Махо.