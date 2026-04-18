Себастиен Дебур: Целта ми е да участвам с български екипаж в Льо Ман

Младият български пилот Себастиен Дебур е устремен към своята основна цел – до няколко сезона в едно от най-големите автомобилни състезания – „24 часа на Льо Ман“, да има изцяло български екипаж. Самият той е закърмен с любов към автомобилните спортове, като майка му е българка, а баща му – французин, участвал в много състезания на високо ниво.

От името (кръстен е на Себастиен Льоб), през детството и юношеството му, та до ден днешен Дебур е посветен на целите и мечтите си на пистата. През 2018 г., само на 15 години, е избран от Winfield Racing School за участие във Volant Winfield (в конкуренцията на 350 от най-обещаващите младежи в света). Той и още 17 състезатели влизат в заключителната фаза, което го превръща в първия пилот от Източна Европа, достигнал до този етап, и го нарежда до имена, сред които са Източна Европа, достигнал до този етап, и го нарежда до имена, сред които са световните шампиони във Формула 1 - Ален Прост и Деймън Хил. Сега Себастиен прави следващите стъпки по пътя към мечтата си и се готви за новия сезон.

„За мен е изключително важно да съм подготвен по възможно най-добрия начин за предстоящата кампания. Работя усилено по фзическата и психическата си подготовка, като отделям много време на работата в симулатора – обясни за Sportal.bg Себастиен. – Разучавам новите за мен писти и се адаптирам към поведението на новите за мен прототипи от клас LMP3.

„Целта ми тази година е да дебютирам в състезанията с прототипи, да натрупам повече опит и да постигна добри резултати в тази нова за мен категория.

„Конкретно за състезанията, планът ми е да участвам в новия шампионат Prototype Cup Europe в клас LMP3, който е наследник на германския Prototype Cup шампионат. Там титлата миналата година беше спечелена от Konrad Motorsport, а това е тимът, към който искам да се присъединя тази година.“

През 2025 година титлата в Prototype Cup беше спечелена от Павел Лефтеров и Дани Суфи, а отборната титла отиде при Konrad Motorsport.

„Вече бях гост на екипа по време на последния състезателен уикенд от миналогодишния шампионат на „Ред Бул Ринг“ – допълни Дебур. - Атмосферата в отбора ми хареса много и като прибавим богатата им история и ролята на основателя му Франц Конрад, българската връзка, чрез моя треньор и ментор Павел Лефтеров, плюс опита и скорошните им резултати в състезанията с прототипи, то смятам, че това е много добра възможност за мен. Отвъд 2026 година планът предвижда участие в Michelin Le Mans Cup и Европейските Льо Ман Серии по пътя към най-голямата цел - участие в „24 часа на Льо Ман“ с български екипаж.“

Досега в историята на „24 часа на Льо Ман“ участие е записал само един български пилот – през 2009 година в GT класа дебютира Пламен Кралев, който обаче отпадна заради повреда.

„Наясно съм, че са необходими много работа и сериозна подготовка, за да реализирам мечтата си, но съм готов да изпълня всичко необходимо, посветил съм се на това – допълни Себастиен. - Отделно, автомобилният спорт е доста скъп и спонсорската подкрепа е жизнено важна за пилоти като мен. Убеден съм, че имаме много какво да предложим. От една страна, имаме ключови фактори, довели до огромен скок на популярността на моторните спортове в България най-вече благодарение на успехите на Никола Цолов и на вълнението около новооткритата писта „A1 Motor Park“ и възможностите, които тя дава.

„От друга страна, стои и уникалността на нашия проект, свързан с историята и значението на Льо Ман за автомобилния спорт и автомобилната индустрия като цяло. Брандовете, които биха искали да се асоциират с нас, има много какво да получат. Ние вярваме в силите и мечтата си, а те могат да станат тези, които са допринесли за голям български успех. По начина, по който сега плодове жънат брандовете, повярвали в Никола Цолов още преди години.

„Нещо ново, но важно за мен е, че за да мога да постигна това, в което вярвам, започнах да полагам усилия и в развитието си извън пистата. Отскоро работя с маркетинговия специалист Божидар Къртунов и „Героите на бъдещето“, като целта е точно тази – да отговорим на целите на бизнеса и брандовете. Това е допълнителна инвестиция от време и усилия от моя страна, но спортът и голямата мечта го изискват. Уверен съм, че упоритата работа ще даде резултат.“

Себастиен Дебур е второ поколение автомобилен пилот, като баща му Жорж е този, който го е запалил за спорта.

„Голяма част от моторспорт "възпитанието" ми е дело на баща ми - Жорж, който през годините ми предаде целия си незаменим опит и ме оформи като пилот – обяснява Себастиен. – Той е бил заводски пилот на Мазда в продължение на осем години, отговаряйки за развойната дейност на два рали модела - 323 от Група А и RX-7 от Група Б, като паралелно с това участва в африканския рали шампионат и също така записва участия в кръгове от WRC. В допълнение към това е бил и резервен пилот на митичната 787B No. 55, която печели великото състезание в Льо Ман през 1991 с екипаж Джони Хърбърт, Бертран Гашо и Bолкер Вайдлер. Оттам идва и страстта ми към моторните спортове и в частност Льо Ман.

„Също така, от известно време моят треньор и ментор е единственият българин, печелил 24-те часа на Нюрбургринг - Павел Лефтеров, който през 2019 завърши първи в клас SP8. Той ми помага изключително много във всеки един аспект на спорта и всичко обвързано с него, благодарение на дългогодишния си и много разнообразен опит.“

Себастиен Дебур беше сред гостите на откриването на най-новата автомобилна у нас през март – „А1 Motor Park“ и разбира се, е интересно да разберем какво е мнението му за новото трасе.

„A1 Motor Park“ предоставя невиждана досега възможност за тренировки и цялостно развитие за нас – българските пилоти. Имах удоволствието да бъда на откриването на съоръжението и беше впечатляващо. Пистата е изградена според световните стандарти на ФИА и е само на час път от София и Пловдив. Вече нямам търпение да започна тренировки и знам, че това ще даде възможност за по-добри резултати в бъдеще. Искрено го пожелавам на всички, които се занимават с моторни спортове. Условията вече са налице и всичко е в нашите ръце“, допълни Себастиен.

Снимки: Архив на Себастиен Дебур