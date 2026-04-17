Александър Томов: Отсечките в рали „Сиера Морена“ са трудни, но интересни

  • 17 апр 2026 | 15:32
Българският пилот Александър Томов (навигатор Еди Сивов, Рено Клио Rally3) се завръща в Европейския рали шампионат този уикенд в първия кръг за сезона – рали „Сиера Морена“ в Испания.

Томов участва и миналата година в испанското асфалтово състезание, спечелено от друг български пилот – Николай Грязин, но отпадна заради повреда, като записа някои много силни времена по отсечките.

„Етапите около Кордоба са много интересни, с много завои, има участъци, в които влизаш от завой в завой – обясни за Sportal.bg Томов преди началото на шейкдауна. – Има обаче и много бързи участъци.

„На много места все едно караш на писта, завоите не могат да се секат, тъй като често има бетонни улеи край пътя, те служат за отвеждане на водата, когато вали. Много са дълбоки и не можеш да стъпиш в тях, ако пуснеш левите или десните колела, ще опре пода на колата в бетона.

„Честно казано, етапите не са много сложни за описване, тъй като аз вече имам опит с такъв тип отсечки. Но са трудни и интересни.

„Прогнозата за времето е този уикенд да е горещо, вчера и днес е 30 градуса и не го дават да вали. Миналата година ни валя в една отсечка и беше по-хладно, което беше добре за меките сликове. Сега обаче твърдите ще са най-важните, тъй като няма да прегряват в етапите.“

Рали „Сиера Морена“ стартира тази вечер със суперспециалния етап в центъра на Кордоба с дължина 1 километър.

