  3. The Race прогнозира място за Никола Цолов във Формула 1 догодина

The Race прогнозира място за Никола Цолов във Формула 1 догодина

  • 14 апр 2026 | 16:38
Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов може да е титуляр в Рейсинг Булс във Формула 1 още през следващия сезон. Това е мнението на авторите на авторитетния моторспорт сайт The Race, изразено във вчерашния им подкаст, посветен на пазара на пилоти във Формула 1 през следващия сезон.

Прогнозата е, че Никола ще е съотборник на Лиам Лоусън във втория отбор на Ред Бул, а в първия ще карат Исак Хаджар и Арвид Линдблад.

Доктор Марко: Титлата ще се реши между двамата пилоти на Мерцедес
Доктор Марко: Титлата ще се реши между двамата пилоти на Мерцедес

Което предполага, че през 2027 година Макс Верстапен вече няма да е част от Формула 1. В момента спекулациите за бъдещето на бившия световен шампион са изключително много и тези за раздялата му с Формула 1 станаха още повече, след като се разбра, че неговият състезателен инженер Джанпиеро Ламбиазе ще премине в Макларън.

Макс има договор с Ред Бул до края на 2028, но още предишните ръководители на тима Кристиан Хорнър и доктор Хелмут Марко потвърдиха, че в контракта му има опции за неговото предсрочно прекратяване, които са обвързани с представянето на Ред Бул. Доктор Марко също така потвърди, че те могат да се активират през лятото и темата отново ще се оживи по това време на годината.

Джон Елкан иска Андреа Стела начело на Ферари?
Джон Елкан иска Андреа Стела начело на Ферари?

Никола стартира новия сезон във Формула 2 с победа в основното състезание в Мелбърн и е единственият пилот на Ред Бул, състезаващ се в шампионата, който е последното стъпало преди Формула 1.

Силно представяне на Българския лъв в първия му сезон във Формула 2, като Никола заяви, че целта му е топ 5 в крайното класиране плюс очакваните негови участия в свободни тренировки във Формула 1 през новия сезон, ще са индикаторите, които ще потвърдят прогнозата на The Race.

Според авторите в сайта, догодина Никола ще е единственият дебютант във Формула 1, като в другите големи тимове не се очакват размествания.

Любо Руйков: Не съм доволен, можех да съм много по-напред!
Самуил Иванов: Този уикенд имах скорост, но нямах късмет
Снимки: Imago

