The Race прогнозира място за Никола Цолов във Формула 1 догодина

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов може да е титуляр в Рейсинг Булс във Формула 1 още през следващия сезон. Това е мнението на авторите на авторитетния моторспорт сайт The Race, изразено във вчерашния им подкаст, посветен на пазара на пилоти във Формула 1 през следващия сезон.

Прогнозата е, че Никола ще е съотборник на Лиам Лоусън във втория отбор на Ред Бул, а в първия ще карат Исак Хаджар и Арвид Линдблад.

— The Race (@wearetherace) April 14, 2026

Което предполага, че през 2027 година Макс Верстапен вече няма да е част от Формула 1. В момента спекулациите за бъдещето на бившия световен шампион са изключително много и тези за раздялата му с Формула 1 станаха още повече, след като се разбра, че неговият състезателен инженер Джанпиеро Ламбиазе ще премине в Макларън.

Макс има договор с Ред Бул до края на 2028, но още предишните ръководители на тима Кристиан Хорнър и доктор Хелмут Марко потвърдиха, че в контракта му има опции за неговото предсрочно прекратяване, които са обвързани с представянето на Ред Бул. Доктор Марко също така потвърди, че те могат да се активират през лятото и темата отново ще се оживи по това време на годината.

Никола стартира новия сезон във Формула 2 с победа в основното състезание в Мелбърн и е единственият пилот на Ред Бул, състезаващ се в шампионата, който е последното стъпало преди Формула 1.

Силно представяне на Българския лъв в първия му сезон във Формула 2, като Никола заяви, че целта му е топ 5 в крайното класиране плюс очакваните негови участия в свободни тренировки във Формула 1 през новия сезон, ще са индикаторите, които ще потвърдят прогнозата на The Race.

Според авторите в сайта, догодина Никола ще е единственият дебютант във Формула 1, като в другите големи тимове не се очакват размествания.

Снимки: Imago