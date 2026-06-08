Антонели: Беше изненада колко по-бърза стана колата ни

Победителят в Гран При на Монако Андреа Кими Антонели отличи промените по задното крило на болидите на Мерцедес, предвидени специално за изминалия уикенд, като обясни, че е било “изненада” колко по-бърза е станала колата с тези промени. Антонели имаше проблеми с темпото в петъчните тренировки, но в събота спечели квалификацията с аванс от 0,043 секунди пред Макс Верстапен, а в неделя беше просто недостижим за съперниците си на пистата.

След петата си поредна победа в първите 6 старта този сезон, Антонели вече има аванс от 66 точки пред излезлия вчера на второ място в шампионата Люис Хамилтън, а Джордж Ръсел отстъпи на трета позиция.

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“Много силен уикенд, тимът свърши отлична работа, като първо трябва да отбележа промените по задното крило, които имахме за Монако, както и пълната промяна в поведението на колата между петъчните сесии и тези в събота - заяви Антонели. - Колата ми се промени много сериозно и това ми даде много увереност, за да натискам по това тясно и бавно трасе.

“Останах изненадан от темпото ни, бях като едно с колата ми, установих добър ритъм, а втомобилът ми реагираше много добре на всичко. Истинска изненада.”

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Снимки: Gettyimages