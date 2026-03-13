Популярни
  Павел Лефтеров излиза срещу Макс Верстапен на „Нюрбургринг"

Павел Лефтеров излиза срещу Макс Верстапен на „Нюрбургринг“

  • 13 март 2026 | 11:09
  • 375
  • 0
Павел Лефтеров излиза срещу Макс Верстапен на „Нюрбургринг“

Най-успешният български пилот в GT състезанията Павел Лефтеров ще стартира тази година за трети път в легендарното състезание „24 часа на „Нюрбургринг“ (16-17 май). В планината Айфел тази година ще дебютира и 4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен, който в края на 2025 получи право да се състезава на Северната дъга на „Нюрбургринг“.

„Много се радвам, че отново ще се състезавам в 24-часовото състезание на „Нюрбургринг“ и отново ще карам за Konrad Motorsport – заяви за Sportal.bg Лефтеров. – Това ще е третият ни опит заедно и нямам търпение да стартираме с моите колеги в екипа Максимилиан Паул и Кристиан Енгелхарт.“

Павел Лефтеров ще стартира в „24 часа на Нюрбургринг”
Павел Лефтеров ще стартира в „24 часа на Нюрбургринг”

Паул и Енгелхарт са заводски пилоти на Ламборгини, а в съобщението на Konrad Motorsport за състезанието Лефтеров е описан като „специалист по Северната дъга“ на „Нюрбургринг“. Двамата пилоти на Ламборгини започват подготовката си за 24-часовата надпревара този уикенд с първия кръг от шампионата, базиран на „Нюрбургринг“ – NLS.

Картинг шампион на България се готви за дебют във Формула 4
Картинг шампион на България се готви за дебют във Формула 4

Лефтеров и колегите му ще се състезават с Ламборгини Хуракан GT3 от най-силния клас в състезанието - SP9, като заявките за него за 27.

Снимки: Георги Тодоров

