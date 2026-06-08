Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Никола Цолов: Знаех, че Камара е със студени гуми и е много уязвим

Никола Цолов: Знаех, че Камара е със студени гуми и е много уязвим

  • 8 юни 2026 | 14:25
  • 2240
  • 1
Никола Цолов: Знаех, че Камара е със студени гуми и е много уязвим

Победителят в основното състезание във Формула 2 в Монако Никола Цолов разказа подробно за битката си с Рафаел Камара за първото място в надпреварата, в която стратегията и спиранията в бокса имаха много важно значение.

На пресконференцията след финала Българския лъв обясни и за битката с Рафаел Камара и моментът, в който го настигна, а бразилският пилот на Инвикта не успя да спре и излетя на “Сен Дево”.

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2
Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

“Боксът ми не беше особено бърз - коментира Цолов смяната на гуми. - Първата обиколка с новите гуми беше наистина трудна. Доволен съм, че успях да загрея гумите до втората ми по-бърза обиколка и след това настигнах колите, които точно се връщаха на пистата със супер меки сликове.

“Мисля, че беше наистина хлъзгаво, така че аз имах предимство в тази обиколка и успях да изпреваря Алекс Дън и след това настигнах Рафа, знаех, че той е със студени гуми и е много уязвим. Знаех, че в един момент ще го изпреваря и след това до края само трябваше да покрия другите, които бяха на алтернативна стратегия, но успях да направя това в една обиколка и записах и най-добрата обиколка, така че стана добре.”

Никола Цолов след победата в Монако: Страхотно изкупление след Канада
Никола Цолов след победата в Монако: Страхотно изкупление след Канада

Цолов разясни и тези няколко секунди в края на старт-финалната права преди спирането за “Сен Дево”.

“Знаех, че е рисково да атакувам от лявата страна на старт-финалната права, знаех си, че той може да не успее да ме види - допълни Никола. - Той спря малко по-рано, усетих, че той спира по-рано, отпуснах спирачката, за да спра по-късно. Но точно тогава Рафа също отпусна спирачката, а аз си казах: “Той е със студени гуми, така че ще излети.”

Христо Стоичков: С огромна гордост гледах как Никола Цолов е над всички в Монако
Христо Стоичков: С огромна гордост гледах как Никола Цолов е над всички в Монако

“На спирането за първия завой беше напрегнато, опитах се да оцелея. Честно казано, наистина беше за малко. Мислех си, че и аз ще излетя от трасето, но съм доволен, че успях да спра и да завия и оттам нататък просто менажира хода на състезанието. След това животът им стана по-лесен и карах в чист въздух и имах по-добро темпо в сравнение с времето, когато бях зад Рафа.”

Никола говори и за третата си победа в първия си пълен сезон във Формула 2, която се оказа и трета поредна за него в Монако.

“Да, усетих, че това е един вид изкупление за мен, тъй като имах трудни уикенд от Маями насам - уточни Цолов. - В Маями смятах, че ще съм силен в дъжда в неделя, защото обикновено съм добър на мокро, но дори не успях да пробвам дали е така. След това в Канада, просто беше объркан уикенд. Имахме темпо и за мен това е пропусната възможност, но се радвам, че всеки уикенд се борим за победата в основните състезания. За мен това е важното и оттук нататък може да използваме това постоянство за основа. Това беше целта ми този уикенд, да сме постоянни, а не победата.”

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Люис Хамилтън обеща, че ще преследва Кими Антонели до края на сезона

Люис Хамилтън обеща, че ще преследва Кими Антонели до края на сезона

  • 8 юни 2026 | 10:48
  • 2452
  • 5
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

  • 8 юни 2026 | 07:39
  • 5755
  • 0
Пиер Гасли: Откраднаха ми подиума в Монте Карло

Пиер Гасли: Откраднаха ми подиума в Монте Карло

  • 7 юни 2026 | 22:04
  • 3850
  • 0
Хаджар засега опази подиума си след разследване на ФИА

Хаджар засега опази подиума си след разследване на ФИА

  • 7 юни 2026 | 21:30
  • 2091
  • 0
Кадилак загуби първата си точка след наказание на Перес

Кадилак загуби първата си точка след наказание на Перес

  • 7 юни 2026 | 21:19
  • 1907
  • 0
Ръсел: Има проблем със софтуера за ограничаване на скоростта

Ръсел: Има проблем със софтуера за ограничаване на скоростта

  • 7 юни 2026 | 19:54
  • 2388
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Седем отбора с претенции за жребия - ето какви са исканията на Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948

Седем отбора с претенции за жребия - ето какви са исканията на Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948

  • 8 юни 2026 | 11:28
  • 27282
  • 91
Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

  • 8 юни 2026 | 12:42
  • 12635
  • 1
Венци Стефанов каза дали Балов заминава за Белград

Венци Стефанов каза дали Балов заминава за Белград

  • 8 юни 2026 | 11:06
  • 19784
  • 20
Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

  • 8 юни 2026 | 10:18
  • 16895
  • 38
"Армията" грейна и отвътре

"Армията" грейна и отвътре

  • 8 юни 2026 | 12:33
  • 10631
  • 48
Кои рекорди може да паднат на Мондиал 2026

Кои рекорди може да паднат на Мондиал 2026

  • 8 юни 2026 | 14:58
  • 2461
  • 3