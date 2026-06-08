Никола Цолов: Знаех, че Камара е със студени гуми и е много уязвим

Победителят в основното състезание във Формула 2 в Монако Никола Цолов разказа подробно за битката си с Рафаел Камара за първото място в надпреварата, в която стратегията и спиранията в бокса имаха много важно значение.

На пресконференцията след финала Българския лъв обясни и за битката с Рафаел Камара и моментът, в който го настигна, а бразилският пилот на Инвикта не успя да спре и излетя на “Сен Дево”.

Round four, complete! ✅



Relive all the action from the Monaco Feature Race start 👀🍿#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/SCHD0Q00G3 — Formula 2 (@Formula2) June 8, 2026

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

“Боксът ми не беше особено бърз - коментира Цолов смяната на гуми. - Първата обиколка с новите гуми беше наистина трудна. Доволен съм, че успях да загрея гумите до втората ми по-бърза обиколка и след това настигнах колите, които точно се връщаха на пистата със супер меки сликове.

“Мисля, че беше наистина хлъзгаво, така че аз имах предимство в тази обиколка и успях да изпреваря Алекс Дън и след това настигнах Рафа, знаех, че той е със студени гуми и е много уязвим. Знаех, че в един момент ще го изпреваря и след това до края само трябваше да покрия другите, които бяха на алтернативна стратегия, но успях да направя това в една обиколка и записах и най-добрата обиколка, така че стана добре.”

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Цолов разясни и тези няколко секунди в края на старт-финалната права преди спирането за “Сен Дево”.

“Знаех, че е рисково да атакувам от лявата страна на старт-финалната права, знаех си, че той може да не успее да ме види - допълни Никола. - Той спря малко по-рано, усетих, че той спира по-рано, отпуснах спирачката, за да спра по-късно. Но точно тогава Рафа също отпусна спирачката, а аз си казах: “Той е със студени гуми, така че ще излети.”

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“На спирането за първия завой беше напрегнато, опитах се да оцелея. Честно казано, наистина беше за малко. Мислех си, че и аз ще излетя от трасето, но съм доволен, че успях да спра и да завия и оттам нататък просто менажира хода на състезанието. След това животът им стана по-лесен и карах в чист въздух и имах по-добро темпо в сравнение с времето, когато бях зад Рафа.”

Никола говори и за третата си победа в първия си пълен сезон във Формула 2, която се оказа и трета поредна за него в Монако.

“Да, усетих, че това е един вид изкупление за мен, тъй като имах трудни уикенд от Маями насам - уточни Цолов. - В Маями смятах, че ще съм силен в дъжда в неделя, защото обикновено съм добър на мокро, но дори не успях да пробвам дали е така. След това в Канада, просто беше объркан уикенд. Имахме темпо и за мен това е пропусната възможност, но се радвам, че всеки уикенд се борим за победата в основните състезания. За мен това е важното и оттук нататък може да използваме това постоянство за основа. Това беше целта ми този уикенд, да сме постоянни, а не победата.”

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Снимки: Imago