Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Самуил Иванов: Този уикенд имах скорост, но нямах късмет

  • 14 апр 2026 | 14:43
Дебютантът във Формула 4 Централна Европа Самуил Иванов не успя да стигне до финалното състезание в първия кръг за сезона на пистата „Ред Бул Ринг“. Двукратният картинг шампион на България се бори до последното квалификационно състезание, но в края на предпоследната обиколка беше ударен от свой съперник, което го извади от надпреварата и го лиши от шанс за точки за финала.

„Състезателният уикенд не беше толкова тежък, колкото очаквах – заяви за Sportal.bg Иванов. – Най-хубавото за мен е, че имах скорост, но пък нямах никакъв късмет, което беше неприятното.

Съперник лиши Самуил Иванов от шанс за финала

„Във второто ми квалификационно състезание мой съперник ме удари отзад и неговото предно крило спука задната ми дясна гума, това става в последния завой на предпоследната обиколка. Влязохме в последния тур и на спирането за първия завой аз вече бях извън състезанието.

„Доволен съм от работата ми с отбора, от поведението на колата, включително и когато валя, въпреки че дотогава не бях карал на мокро.

Любо Руйков: Не съм доволен, можех да съм много по-напред!

„Противно на очакванията стартовете от място с използването на съединителя не беше най-трудното за мен този уикенд – допълни Самуил. – По-трудно се оказа свикването със спирачките на формулата, тук се спира много по-агресивно, много по-късно, а на „Ред Бул Ринг“ има много завои, където се спира късно.

„В квалификацията очаквах да съм по-напред, загубих време заради трафик, загубих поне една обиколка заради неспазване ограниченията на трасето, но всички бяхме така. Това ме дръпна няколко места назад на старта и оттам загубих решаващите битки за класирането за финала. Но като за първи състезателен уикенд съм доволен.“

Сезонът във Формула 4 Централна Европа продължава в края на май на „Залцбургринг“ в Австрия.

Любо Руйков – 4-и, Самуил Иванов – 19-и в квалификацията на „Ред Бул Ринг"
Следвай ни:

