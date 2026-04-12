  • 12 апр 2026 | 18:01
  • 1295
  • 0
Любо Руйков с първа победа и 12-о място на финала

Българският пилот Любослав Руйков записа успешен дебют в първия кръг на Формула 4 Централна Европа, след като завърши 12-и във финалното състезание. Малко по-рано днес Любо финишира 4-и в третата квалификационна надпревара и първи сред дебютантите – първа победа за него във Формула 4.

Руйков стартира от 6-а позиция във финала, но колата му угасна на старта и той изостана още в първата обиколка. Българинът обаче успя бързо да догони пилотите в топ 20, като разликите между тях не бяха големи и той бързо започна да се изкачва в класирането.

Любо Руйков дебютира с 5-о място във Формула 4
Любо Руйков дебютира с 5-о място във Формула 4

Любо Руйков – 4-и, Самуил Иванов – 19-и в квалификацията на „Ред Бул Ринг“
Любо Руйков – 4-и, Самуил Иванов – 19-и в квалификацията на „Ред Бул Ринг“

Любо Руйков остана на 0,1 секунда от първото място в дъжда на „Ред Бул Ринг“
Любо Руйков остана на 0,1 секунда от първото място в дъжда на „Ред Бул Ринг“

Руйков ще се състезава през новия сезон във Формула 4 Италия, като използва състезателния уикенд на „Ред Бул Ринг“ за трупане на опит.

Тото Волф: През 2016 уволних Хамилтън и Розберг!

Тото Волф: През 2016 уволних Хамилтън и Розберг!

  • 12 апр 2026 | 13:39
  • 1389
  • 3
Гледайте на живо състезанията на Любо Руйков и Самуил Иванов

Гледайте на живо състезанията на Любо Руйков и Самуил Иванов

  • 12 апр 2026 | 13:14
  • 3136
  • 0
Грязин изостана заради повреда, има шанс за подиум в WRC2

Грязин изостана заради повреда, има шанс за подиум в WRC2

  • 11 апр 2026 | 20:03
  • 983
  • 0
Нювил е на върха на класирането преди последния ден на рали „Хърватия“

Нювил е на върха на класирането преди последния ден на рали „Хърватия"

  • 11 апр 2026 | 19:47
  • 1087
  • 0
Целта пред Самуил Иванов е място във финалното състезание

Целта пред Самуил Иванов е място във финалното състезание

  • 11 апр 2026 | 19:29
  • 1350
  • 0
Голямата битка за Любо Руйков и Самуил Иванов тепърва започва

Голямата битка за Любо Руйков и Самуил Иванов тепърва започва

  • 11 апр 2026 | 19:01
  • 2559
  • 0
Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 30394
  • 58
Челси 0:0 Ман Сити, отмениха гол на Кукурея

Челси 0:0 Ман Сити, отмениха гол на Кукурея

  • 12 апр 2026 | 18:29
  • 2872
  • 5
В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

  • 12 апр 2026 | 13:54
  • 8707
  • 90
Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

  • 12 апр 2026 | 17:55
  • 5468
  • 1
Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

  • 12 апр 2026 | 10:58
  • 22507
  • 63
Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

  • 12 апр 2026 | 15:10
  • 6034
  • 2