Любо Руйков с първа победа и 12-о място на финала

Българският пилот Любослав Руйков записа успешен дебют в първия кръг на Формула 4 Централна Европа, след като завърши 12-и във финалното състезание. Малко по-рано днес Любо финишира 4-и в третата квалификационна надпревара и първи сред дебютантите – първа победа за него във Формула 4.

Руйков стартира от 6-а позиция във финала, но колата му угасна на старта и той изостана още в първата обиколка. Българинът обаче успя бързо да догони пилотите в топ 20, като разликите между тях не бяха големи и той бързо започна да се изкачва в класирането.

В първите 7 обиколки Руйков прогресира от 22-о до 14-о място, но 7 минути преди финала състезанието беше спряно с червен флаг заради инцидент.

При рестарта Любо веднага изпревари дъщерата на Мика Хакинен – Ела и излезе 13-и, а няколко завоя по-късно вече беше 12-и, като успя да се вклини в групата пилоти, заемащи позиции между 8-а и 13-а.

Тогава обаче стана нов инцидент и две минути преди финала състезанието пак беше спряно с червен флаг, като този път рейс директорът реши да не го рестартира.

Руйков нямаше проблеми с темпото в първия си състезателен уикенд във Формула 4 – едно 5-о и едно 4-о място в двете квалификационни състезания, първо място сред дебютантите във втория старт и днес във финала демонстрира темпо като на пилотите около него на стартовата решетка, които се бореха за разпределение на местата на подиума и за победата.

Руйков ще се състезава през новия сезон във Формула 4 Италия, като използва състезателния уикенд на „Ред Бул Ринг“ за трупане на опит.