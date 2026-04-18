Алегри отново обсъди бъдещето си и призна: Леао се нуждаеше от освиркванията

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри подчерта колко е важно отборът да спечели утрешното си гостуване на Верона и увери, че освиркванията срещу Рафаел Леао при загубата с 0:3 от Удинезе ще бъдат стимулиращи за нападателя. Той също така отново коментира бъдещето си в клуба предвид нестихващите слухове, че може да си тръгне, за да стане селекционер на Италия.

“Утре ще играем след две загуби, в които не вкарахме гол. Също така в три от последните ни четири мача останахме без отбелязано попадение. Утрешният мач е важен, защото трябва да се върнем на победния път. Нуждаем се от отборно представяне. Има трудни моменти през сезона, като трябва да ги посрещнем със спокойствие и да правим нещата по подреден начин. Срещу Удинезе бяхме неорганизирани. Остават ни шест двубоя, а утрешният е важен за постигането на нашата цел. Просто трябва да играем спокоен футбол с големи компактност и ред.

Леао определено се нуждаеше от малко освирквания. Той разбра, че животът не винаги върви плавно, и ще има добра реакция, след като направи добра седмица откъм тренировки подобно на всички останали. Убеден съм, че нападателите отново ще започнат да бележат. Конкурентите ни? Първо, утре трябва да спечелим. Второ, Комо вчера не победи, но Ювентус е на три точки от нас, а Рома - на шест. 63 пункта не са достатъчни за Шампионската лига. Утре играем с Верона и щом мачът свърши, ще се фокусираме върху Ювентус и Сасуоло.

Дали ще остана, или ще поема Италия? Всички говорят през последните няколко седмици. Само моите приятели в Ливорно не го правят. Но това е нещо нормално. Във футбола всичко може да се случи, включително в мачовете. Това, което е от значение, е крайният резултат чрез представянето. В момента целта е ясна. Повтарям, че кариерата ми говори сама за себе си: прекарах 4 години в Милан, после 8 години в Ювентус, а след това се завърнах тук. Многото промени не са в моето ДНК. Харесва ми да работя в клуб, който е бизнес и трябва да се ръководи като такъв: да е конкурентоспособен и междувременно устойчив. За тази цел обаче не може да се свърши всичко само за един ден. Трябва да планираме, да анализираме, да виждаме допуснатите грешки и да продължаваме напред”, заяви Алегри на днешната си пресконференция.

