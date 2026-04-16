Обтегнатите отношения между Алегри и Милан могат да доведат до ефекта на доминото в Серия А и дори да засегнат "скуадра адзура"

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри има обтегнати отношения с ръководството, което може да накара италианския тактик да напусне в края на сезона, дори ако отборът се класира за Шампионската лига. Бъдещето на Алегри в Милан е несигурно поради хладните му взаимоотношения с част от клубните директори, твърди италианското издание Corriere dello Sport. Изданието твърди, че Алегри невинаги е усещал подкрепата на клуба през този сезон, с изключение на Игли Таре, и че бъдещето му на „Сан Сиро“ ще зависи от плановете на „росонерите“ за следващата кампания.

Ако Милан се класира за Шампионската лига, Алегри очаква подходящи подкрепления, които да добавят качество и дълбочина за справяне с три турнира. Ако обаче треньорът не успее да постигне тази цел, както той, така и спортният директор Игли Таре може да напуснат по решение на клуба.

Наставникът на Болоня Винченцо Италиано пък е сочен като основен кандидат за поста при "росонерите", ако се стигне до евентуална раздяла с Алегри. Същото важи и за Тони Д'Амико като потенциален нов спортен директор.

Алегри защити тактическия си ход при разгрома и направи обещание за следващия мач на Милан

От своя страна, Алегри остава един от основните кандидати за поста селекционер на Италия. Ако обаче Антонио Конте бъде избран за нов треньор на „скуадра адзура“, тогава Алегри ще попадне в списъка на Аурелио Де Лаурентис за треньорския пост на Наполи.

Това не е първият път, в който италианските медии предполагат, че Алегри е недоволен от ръководството на Милан. Това накара италианския тактик да направи разяснение в края на февруари:

„Има пълна хармония с клуба по отношение на слуховете, които се появиха тази седмица. Разбира се, във всяка дискусия може да има различни гледни точки. Важното е всички да работим за доброто на Milan. Много съм щастлив, че се завърнах в Милан след 15 години и започнах работа с прекрасна група играчи. Клубът планира и структурира бъдещето на клуба. За да го направим, трябва да постигнем най-важния резултат. През март сме в доста добра позиция. Сега трябва да видим дали сме достатъчно добри, за да останем там, или да направим финалната крачка. Между мен и клуба има хармония.“

Снимки: Gettyimages