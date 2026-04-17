Трите условия, при които Модрич ще остане в Милан

В Милан са твърдо решени да задържат 40-годишния халф Лука Модрич, чийто договор изтича в края на тази кампания, но може да бъде удължен с още един сезон при съгласие на самия играч, съобщава „Скай Спорт“.

От италианската телевизия също така посочват трите условия, при които опитният полузащитник е готов да остане в миланския гранд. Първото е свързано с гаранции за изграждане на конкурентоспособен състав, който през следващия сезон да се бори за челните места в Серия "А". Второто е „росонерите“ да играят в Шампионската лига през идната кампания, след като през тази отсъстваха от евротурнирите. Третото е отборът да продължи да бъде воден от Масимилиано Алегри. Модрич е сред най-използваните играчи от треньора, като е бил титуляр в цели 30 от 32-ата шампионатни двубоя на тима през сезона. В тях капитанът на Хърватия има два гола и три асистенции.

