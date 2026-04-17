Трите условия, при които Модрич ще остане в Милан

  • 17 апр 2026 | 19:22
  • 2768
  • 16

В Милан са твърдо решени да задържат 40-годишния халф Лука Модрич, чийто договор изтича в края на тази кампания, но може да бъде удължен с още един сезон при съгласие на самия играч, съобщава „Скай Спорт“.

От италианската телевизия също така посочват трите условия, при които опитният полузащитник е готов да остане в миланския гранд. Първото е свързано с гаранции за изграждане на конкурентоспособен състав, който през следващия сезон да се бори за челните места в Серия "А". Второто е „росонерите“ да играят в Шампионската лига през идната кампания, след като през тази отсъстваха от евротурнирите. Третото е отборът да продължи да бъде воден от Масимилиано Алегри. Модрич е сред най-използваните играчи от треньора, като е бил титуляр в цели 30 от 32-ата шампионатни двубоя на тима през сезона. В тях капитанът на Хърватия има два гола и три асистенции.

Пеп Гуардиола: Ако спечелим титлата през този сезон, няма да е най-великото ни постижение

УЕФА успокои Италия за Евро'32, но предупреди Милано и Неапол

Гьозтепе се готви да продаде голмайстора на Мъри за близо 20 млн. евро

Хау: Искам да правя това, което е правилно за клуба. Ако то е да си тръгна, няма проблем да го направя

Атлетико Мадрид не може да спечели ШЛ, убеден е Тони Кроос

Аржентинската асоциация не приема обвиненията, от които потърпевш е и Меси

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

Вихрено първо полувреме донесе по една точка за Локо (Горна Оряховица) и Янтра

Втора лига на живо: без голове в Русе

