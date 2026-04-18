Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  Къде изчезна Златан Ибрахимович, питат в Италия

Къде изчезна Златан Ибрахимович, питат в Италия

  • 18 апр 2026 | 08:10
  • 607
  • 0

Феновете на Милан си го спомнят като последния нападател на клуба, успял да прехвърли границата от 20 гола за един сезон, и то във време, когато атаката на "росонерите" изпитва затруднения. Това се случи през сезон 2011/12, когато той отбеляза 28 попадения, а този времеви отрязък говори достатъчно, пише "Гадзета дело спорт", добавяйки, че Ибрахимович на практика е изчезнал от сцената на Милан.

Трите условия, при които Модрич ще остане в Милан
Само от време на време се появява в социалните мрежи, било то за да промотира свои търговски дейности или да споделя снимки от почивка. Така на 22 март, ден след победата срещу Торино, той публикува видео, в което си почива с описание "Peaceful moment" (Спокоен момент), без да подозира, че този мир за клуба ще трае кратко и ще се превърне в истински кошмар, се посочва в текста.

За разлика от някои други служители в Милан, Златан Ибрахимович няма задължение да се изявява публично. Неговият начин на комуникация значително се промени с идването на Игли Таре, който запълни празнината в спортния сектор, но същевременно пое и ролята на говорител на клуба. Присъствието на Златан в медиите се сведе от "твърде много" до "почти нищо". Той се оттегли от сцената и остави феновете да се чудят какво всъщност прави.

Ибрахимович посочи какво му харесва в Алегри и на коя легенда на Милан се възхищавал
Привържениците на клуба искат да чуят и неговото мнение за кризата. Искат да знаят какви контрамерки предприема ръководството, за да се избегнат още по-големи проблеми и каква би била неговата рецепта, като "стар вълк" от терена и някой, който дълбоко познава обстановката в Милан. Златан, поне засега, стои настрана, обобщава "Гадзета".

Неговата роля до голяма степен зависи от собственика на клуба. Шведът е негов доверен супер съветник, неговите "очи в Милан", както самият Кардинале каза. Затова няма нужда от задължителни публични изяви, особено след като Кардинале през последните месеци е все по-често в града, а когато шефът е лично присъстващ, естествено е сцената да му бъде отстъпена.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ранен червен картон улесни Милен Желев и Оцелул

Ранен червен картон улесни Милен Желев и Оцелул

  • 18 апр 2026 | 04:18
  • 533
  • 0
Беершот завърши редовния сезон с победа срещу пряк конкурент

Беершот завърши редовния сезон с победа срещу пряк конкурент

  • 18 апр 2026 | 03:42
  • 671
  • 0
Галчев пропусна да се превърне в герой за Железничар

Галчев пропусна да се превърне в герой за Железничар

  • 18 апр 2026 | 03:15
  • 952
  • 0
Киву: Бяхме бавни до почивката, но след първия гол се забавлявахме

Киву: Бяхме бавни до почивката, но след първия гол се забавлявахме

  • 18 апр 2026 | 02:52
  • 847
  • 0
Неймар предложи революционна промяна в правилото за засада

Неймар предложи революционна промяна в правилото за засада

  • 18 апр 2026 | 01:42
  • 4291
  • 2
Вальо Антов се завърна в групата на Монца, а отборът му е все по-близо до Серия "А"

Вальо Антов се завърна в групата на Монца, а отборът му е все по-близо до Серия "А"

  • 18 апр 2026 | 01:10
  • 1194
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

  • 18 апр 2026 | 08:00
  • 1813
  • 4
Макун се е договорил с турски гранд

Макун се е договорил с турски гранд

  • 18 апр 2026 | 02:05
  • 17137
  • 35
Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад посягат към Купата на краля

Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад посягат към Купата на краля

  • 18 апр 2026 | 07:30
  • 2515
  • 1
Челси посреща Манчестър Юнайтед в сблъсък с огромно значение

Челси посреща Манчестър Юнайтед в сблъсък с огромно значение

  • 18 апр 2026 | 07:00
  • 1596
  • 1
Везенков е реализатор №1 в редовния сезон на Евролигата

Везенков е реализатор №1 в редовния сезон на Евролигата

  • 17 апр 2026 | 23:51
  • 6196
  • 5
Интер се справи с Каляри и предприе нова стъпка към Скудетото

Интер се справи с Каляри и предприе нова стъпка към Скудетото

  • 17 апр 2026 | 23:42
  • 9367
  • 10