Къде изчезна Златан Ибрахимович, питат в Италия

Феновете на Милан си го спомнят като последния нападател на клуба, успял да прехвърли границата от 20 гола за един сезон, и то във време, когато атаката на "росонерите" изпитва затруднения. Това се случи през сезон 2011/12, когато той отбеляза 28 попадения, а този времеви отрязък говори достатъчно, пише "Гадзета дело спорт", добавяйки, че Ибрахимович на практика е изчезнал от сцената на Милан.

Само от време на време се появява в социалните мрежи, било то за да промотира свои търговски дейности или да споделя снимки от почивка. Така на 22 март, ден след победата срещу Торино, той публикува видео, в което си почива с описание "Peaceful moment" (Спокоен момент), без да подозира, че този мир за клуба ще трае кратко и ще се превърне в истински кошмар, се посочва в текста.

За разлика от някои други служители в Милан, Златан Ибрахимович няма задължение да се изявява публично. Неговият начин на комуникация значително се промени с идването на Игли Таре, който запълни празнината в спортния сектор, но същевременно пое и ролята на говорител на клуба. Присъствието на Златан в медиите се сведе от "твърде много" до "почти нищо". Той се оттегли от сцената и остави феновете да се чудят какво всъщност прави.

Привържениците на клуба искат да чуят и неговото мнение за кризата. Искат да знаят какви контрамерки предприема ръководството, за да се избегнат още по-големи проблеми и каква би била неговата рецепта, като "стар вълк" от терена и някой, който дълбоко познава обстановката в Милан. Златан, поне засега, стои настрана, обобщава "Гадзета".

Неговата роля до голяма степен зависи от собственика на клуба. Шведът е негов доверен супер съветник, неговите "очи в Милан", както самият Кардинале каза. Затова няма нужда от задължителни публични изяви, особено след като Кардинале през последните месеци е все по-често в града, а когато шефът е лично присъстващ, естествено е сцената да му бъде отстъпена.

Снимки: Imago