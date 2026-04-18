Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Милан окончателно се отказва от Фюлкруг

Милан окончателно се отказва от Фюлкруг

  • 18 апр 2026 | 06:07
  • 187
  • 0
Милан окончателно се отказва от Фюлкруг

Милан няма да се възползва от опцията си за закупуване на Никлас Фюлкруг от Уест Хам срещу 5 милиона евро. Интерес към него проявява Волфсбург.

Германецът премина под наем на „Сан Сиро“ в последния момент на 1 февруари, след като „росонерите“ изпитаха трудности с привличането на други цели, а нападателят на Кристъл Палас Жан-Филип Матета не успя да издържи медицинските прегледи.

Милан няма да задържи Фюлкруг
Милан няма да задържи Фюлкруг

Фюлкруг записа 16 мача за Милан в Серия "А", в които отбеляза един гол при победата с 1:0 над Лече на 18 януари. Въпреки това, той беше титуляр само в 3 от тези срещи.

Вместо него треньорът Макс Алегри често предпочиташе да използва Рафаел Леао в ролята на „фалшива деветка“, дори и при контузията на Сантиаго Хименес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ранен червен картон улесни Милен Желев и Оцелул

Ранен червен картон улесни Милен Желев и Оцелул

  • 18 апр 2026 | 04:18
  • 157
  • 0
Беершот завърши редовния сезон с победа срещу пряк конкурент

Беершот завърши редовния сезон с победа срещу пряк конкурент

  • 18 апр 2026 | 03:42
  • 160
  • 0
Галчев пропусна да се превърне в герой за Железничар

Галчев пропусна да се превърне в герой за Железничар

  • 18 апр 2026 | 03:15
  • 188
  • 0
Киву: Бяхме бавни до почивката, но след първия гол се забавлявахме

Киву: Бяхме бавни до почивката, но след първия гол се забавлявахме

  • 18 апр 2026 | 02:52
  • 198
  • 0
Неймар предложи революционна промяна в правилото за засада

Неймар предложи революционна промяна в правилото за засада

  • 18 апр 2026 | 01:42
  • 927
  • 1
Вальо Антов се завърна в групата на Монца, а отборът му е все по-близо до Серия "А"

Вальо Антов се завърна в групата на Монца, а отборът му е все по-близо до Серия "А"

  • 18 апр 2026 | 01:10
  • 398
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макун се е договорил с турски гранд

Макун се е договорил с турски гранд

  • 18 апр 2026 | 02:05
  • 2997
  • 21
Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

  • 17 апр 2026 | 17:55
  • 72832
  • 300
Везенков е реализатор №1 в редовния сезон на Евролигата

Везенков е реализатор №1 в редовния сезон на Евролигата

  • 17 апр 2026 | 23:51
  • 2739
  • 1
Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

  • 17 апр 2026 | 18:01
  • 73601
  • 37
Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

  • 17 апр 2026 | 17:45
  • 37586
  • 48
Интер се справи с Каляри и предприе нова стъпка към Скудетото

Интер се справи с Каляри и предприе нова стъпка към Скудетото

  • 17 апр 2026 | 23:42
  • 5358
  • 9