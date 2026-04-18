Милан окончателно се отказва от Фюлкруг

Милан няма да се възползва от опцията си за закупуване на Никлас Фюлкруг от Уест Хам срещу 5 милиона евро. Интерес към него проявява Волфсбург.

Германецът премина под наем на „Сан Сиро“ в последния момент на 1 февруари, след като „росонерите“ изпитаха трудности с привличането на други цели, а нападателят на Кристъл Палас Жан-Филип Матета не успя да издържи медицинските прегледи.

Фюлкруг записа 16 мача за Милан в Серия "А", в които отбеляза един гол при победата с 1:0 над Лече на 18 януари. Въпреки това, той беше титуляр само в 3 от тези срещи.

Вместо него треньорът Макс Алегри често предпочиташе да използва Рафаел Леао в ролята на „фалшива деветка“, дори и при контузията на Сантиаго Хименес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages