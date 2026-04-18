Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Челси посреща Манчестър Юнайтед в сблъсък с огромно значение

Челси посреща Манчестър Юнайтед в сблъсък с огромно значение

  18 апр 2026 | 07:00
Днес „Стамфорд Бридж“ ще бъде арена на един от най-очакваните сблъсъци в 33-тия кръг на Премиър лийг. Челси посреща Манчестър Юнайтед в момент, в който и двата тима отчаяно се нуждаят от точки, за да подсигурят участието си в Шампионската лига през следващия сезон.

Докато „червените дяволи“ се борят да запазят мястото си в челната тройка, „сините“ от Лондон трябва да спрат негативната си серия, за да не изпаднат от борбата за Топ 5.

Манчестър Юнайтед заема третата позиция в класирането с 55 точки след 32 изиграни мача. Тимът на Майкъл Карик показва променливи резултати напоследък, като в последните си пет срещи записа две победи, две загуби и едно равенство. В последния си шампионатен двубой Юнайтед отстъпи пред Лийдс с 1:2.

Ситуацията в Челси е далеч по-тревожна. Лондончани са шести с 48 точки, но формата им е притеснителна – четири загуби в последните пет мача във всички турнири. Единственият светъл лъч бе разгромната победа със 7:0 над Порт Вейл за ФА Къп, но в първенството тимът на Лиъм Росиниър идва след тежко поражение с 0:3 от Манчестър Сити.

Първият мач между двата отбора през този сезон на „Олд Трафорд“ завърши с успех за Манчестър Юнайтед с 2:1, благодарение на голове на Бруно Фернандеш и Каземиро.

Историята на този сблъсък обаче често предлага драми – феновете още помнят зрелищното 4:3 за Челси през април 2024 г., когато Коул Палмър реализира хеттрик. В последните 12 домакинства в първенството срещу този съперник Челси е загубил само веднъж.

И двамата мениджъри са изправени пред сериозни главоболия, особени в дефанзивен план. Челси ще бъде без капитана си Рийс Джеймс, както и без Ливай Колуил, Трево Чалоба и Уесли Фофана, който макар и да присъства в групата, е под въпрос заради скорошни проблеми.

В лагера на гостите ситуацията е критична. Основните централни защитници Лисандро Мартинес и Хари Магуайър са наказани. Матайс де Лихт и Патрик Доргу са контузени, а участието на младия Коби Мейну остава под въпрос. Това вероятно ще принуди Карик да заложи на младока Ейдън Хевън в сърцето на отбраната до Лени Йоро.

Очаква се и двата отбора да използват формация 4-2-3-1. За Челси основната заплаха ще бъде Жоао Педро, който има впечатляващите 14 гола през сезона, подкрепян от креативния Коул Палмър. Енцо Фернандес ще дирижира играта в центъра, където ще се сблъска с опита на Каземиро.

За Манчестър Юнайтед всичко се върти около Бруно Фернандеш. Португалецът е в невероятна форма със 17 асистенции и 8 гола в кампанията. На върха на атаката Бенямин Шешко (9 гола) ще се опитва да се възползва от несигурността в разредената защита на домакините.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ранен червен картон улесни Милен Желев и Оцелул

Ранен червен картон улесни Милен Желев и Оцелул

  • 18 апр 2026 | 04:18
  • 533
  • 0
Беершот завърши редовния сезон с победа срещу пряк конкурент

Беершот завърши редовния сезон с победа срещу пряк конкурент

  • 18 апр 2026 | 03:42
  • 671
  • 0
Галчев пропусна да се превърне в герой за Железничар

Галчев пропусна да се превърне в герой за Железничар

  • 18 апр 2026 | 03:15
  • 952
  • 0
Киву: Бяхме бавни до почивката, но след първия гол се забавлявахме

Киву: Бяхме бавни до почивката, но след първия гол се забавлявахме

  • 18 апр 2026 | 02:52
  • 847
  • 0
Неймар предложи революционна промяна в правилото за засада

Неймар предложи революционна промяна в правилото за засада

  • 18 апр 2026 | 01:42
  • 4276
  • 2
Вальо Антов се завърна в групата на Монца, а отборът му е все по-близо до Серия "А"

Вальо Антов се завърна в групата на Монца, а отборът му е все по-близо до Серия "А"

  • 18 апр 2026 | 01:10
  • 1191
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

  • 18 апр 2026 | 08:00
  • 1792
  • 4
Макун се е договорил с турски гранд

Макун се е договорил с турски гранд

  • 18 апр 2026 | 02:05
  • 17103
  • 35
Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад посягат към Купата на краля

Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад посягат към Купата на краля

  • 18 апр 2026 | 07:30
  • 2500
  • 1
Везенков е реализатор №1 в редовния сезон на Евролигата

Везенков е реализатор №1 в редовния сезон на Евролигата

  • 17 апр 2026 | 23:51
  • 6190
  • 5
Интер се справи с Каляри и предприе нова стъпка към Скудетото

Интер се справи с Каляри и предприе нова стъпка към Скудетото

  • 17 апр 2026 | 23:42
  • 9357
  • 10