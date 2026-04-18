Челси посреща Манчестър Юнайтед в сблъсък с огромно значение

Днес „Стамфорд Бридж“ ще бъде арена на един от най-очакваните сблъсъци в 33-тия кръг на Премиър лийг. Челси посреща Манчестър Юнайтед в момент, в който и двата тима отчаяно се нуждаят от точки, за да подсигурят участието си в Шампионската лига през следващия сезон.



Докато „червените дяволи“ се борят да запазят мястото си в челната тройка, „сините“ от Лондон трябва да спрат негативната си серия, за да не изпаднат от борбата за Топ 5.

Манчестър Юнайтед заема третата позиция в класирането с 55 точки след 32 изиграни мача. Тимът на Майкъл Карик показва променливи резултати напоследък, като в последните си пет срещи записа две победи, две загуби и едно равенство. В последния си шампионатен двубой Юнайтед отстъпи пред Лийдс с 1:2.

Ситуацията в Челси е далеч по-тревожна. Лондончани са шести с 48 точки, но формата им е притеснителна – четири загуби в последните пет мача във всички турнири. Единственият светъл лъч бе разгромната победа със 7:0 над Порт Вейл за ФА Къп, но в първенството тимът на Лиъм Росиниър идва след тежко поражение с 0:3 от Манчестър Сити.

Първият мач между двата отбора през този сезон на „Олд Трафорд“ завърши с успех за Манчестър Юнайтед с 2:1, благодарение на голове на Бруно Фернандеш и Каземиро.



Историята на този сблъсък обаче често предлага драми – феновете още помнят зрелищното 4:3 за Челси през април 2024 г., когато Коул Палмър реализира хеттрик. В последните 12 домакинства в първенството срещу този съперник Челси е загубил само веднъж.

И двамата мениджъри са изправени пред сериозни главоболия, особени в дефанзивен план. Челси ще бъде без капитана си Рийс Джеймс, както и без Ливай Колуил, Трево Чалоба и Уесли Фофана, който макар и да присъства в групата, е под въпрос заради скорошни проблеми.

В лагера на гостите ситуацията е критична. Основните централни защитници Лисандро Мартинес и Хари Магуайър са наказани. Матайс де Лихт и Патрик Доргу са контузени, а участието на младия Коби Мейну остава под въпрос. Това вероятно ще принуди Карик да заложи на младока Ейдън Хевън в сърцето на отбраната до Лени Йоро.

Очаква се и двата отбора да използват формация 4-2-3-1. За Челси основната заплаха ще бъде Жоао Педро, който има впечатляващите 14 гола през сезона, подкрепян от креативния Коул Палмър. Енцо Фернандес ще дирижира играта в центъра, където ще се сблъска с опита на Каземиро.

За Манчестър Юнайтед всичко се върти около Бруно Фернандеш. Португалецът е в невероятна форма със 17 асистенции и 8 гола в кампанията. На върха на атаката Бенямин Шешко (9 гола) ще се опитва да се възползва от несигурността в разредената защита на домакините.

