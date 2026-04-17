Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 17:30 Жребий за плейофите в efbet Лига
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Карик: Ще сме без Лисандро срещу Челси, но трябва да продължим да надграждаме

Карик: Ще сме без Лисандро срещу Челси, но трябва да продължим да надграждаме

  • 17 апр 2026 | 16:23
  • 1172
  • 3
Манчестър Юнайтед ще гостува на Челси без Лисандро Мартинес, потвърди мениджърът Майкъл Карик. Защитникът получи червен картон в двубоя срещу Лийдс (1:2) в понеделник, но “червените дяволи” не бяха съгласни с решението на рефера и се заканиха да обжалват. Сега обаче наставникът обяви, че Мартинес няма да е с тима на “Стамфорд Бридж” в събота вечер (22:00 часа).

Лисандро няма да е с нас - заяви Карик днес - Не бяхме съгласни с изгонването, ясно е как се чувствах след двубоя и все още се чувствам по същия начин. Не искам да навлизам в подробности сега – каквото е станало, станало. Трябва да го приемем и да продължим напред.“

Той отказа да каже дали все пак е била подадена жалба до ФА, но от отговора му стана ясно, че евентуално обжалване не е било успешно.

“Срещу Челси ни предстои важен двубой - каза Карик за идния сблъсък. - Намираме се в добра позиция, но трябва да продължим да надграждаме. “Стамфорд Бридж” е трудно място за гостуване и винаги там ни е било тежко. В повечето случаи срещите са били качествени като продукция, така че ще сме готови за това и черпим увереност от изграденото досега. Не постигнахме желания резултат срещу Лийдс, но начинът, по който завършихме срещата, и характерът, който показахме, трябва да пренесем и в този двубой.

В Лондон Юнайтед ще бъде и без Хари Магуайър, който ще изтърпи наказание за изгонването си срещу Борнемут на 20 март, което беше обжалвано.

“Честно казано, няма много какво да се коментира за това - каза Карик. - Разочарован съм, разбира се. През последните няколко седмици имахме няколко причини за разочарование. Трябва да продължим напред, защото решението вече е взето.:

При това положение сега мениджърът няма кой знае какви опции за центъра на защитата, заради което се очаква да заложи на младите Лени Йоро (20 г.) и Ейдън Хевън (19 г.).

“Трудно е да се предвиди бъдещето, но сме много доволни, че разполагаме и с двамата - Йоро и Хевън. На тяхната възраст не е нещо обичайно да играеш за толкова голям клуб. Не винаги е лесно или праволинейно, но мисля, че нивото, на което са в момента, е много добро като етап от развитието им. Бъдещето е пред тях – трябва да продължат да се развиват, а ние ще им дадем възможност за това. Вероятно се намират на едно от най-добрите възможни места за централни защитници на тяхната възраст”, коментира Карик.

Ейдън е на добро ниво. Все още е млад и преминава през ранните етапи от кариерата си, така че е нормално понякога да играе, а друг път не. Тренира много добре, развива се и слуша. Това е напълно естествено за централен защитник на неговата възраст, а и изпреварва плана по отношение на изиграните двубои. Тренира с Англия преди няколко седмици и се представи добре. Със сигурност очаква с нетърпение срещата”, допълни наставникът специално за Хевън

В същото време Патрик Доргу няма да бъде на разположение. Възстановява се добре и върви по план, но все още не тренира с отбора. Върна се на терена, което е позитивно, и се справя много добре. Коби Мейну пък прави малки стъпки, работи в тази посока и постепенно напредва, така че предстои да се вземе решение”, завърши мениджърът на Юнайтед.

Следвай ни:

